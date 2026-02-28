◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第４節 横浜ＦＭ３―２東京Ｖ（２８日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで東京Ｖを３―２で下し、開幕４戦目で今季初勝利を挙げた。

前半アディショナルタイム４分に左からのＦＷオナイウのクロスをＤＦ井上が頭で折り返し、ＦＷ谷村が押し込んで今季初ゴールとなる先制点を決めて前半を１―０で折り返すと、後半２分にはＦＷクルークスの左ＣＫをＦＷ遠野が豪快な左足シュートをたたき込んで２―０。さらに同４分にはＭＦ山根がミドルシュートを決めて３―０にリード広げた。

下部組織からクラブ一筋でプレーする２２歳の山根にとって、待望の本拠地日産スタジアムでの初ゴールとなり「自分がずっと小さい時から夢見てきた場所でゴールを決められてうれしい。シュートはラッキーな部分はありましたけど、（足を）振ってよかったです。打ってよかった」とうなずいた。

今季は開幕戦から全試合ボランチで先発起用され、持ち味の技術の高さを生かしたパスやタッチに加え、中盤の球際の攻防でも強さを発揮するなどこの日も存在感を発揮した。それでも「試合に出ることで前に進んでいると感じるのでそこは充実しているところですけど、まだまだ成長したいという気持ちは変わらない」と満足する様子はない。

チームとしても待望の今季初勝利にはなったが、あくまで見据えるのは「強いマリノス」を取り戻すこと。それだけに「勝って反省出来るのは一番いいかなと思います。ここから勝ち続けないと意味がないし、今日は勝つことが大事だったので、それを次に生かしていきたい」と引き締まった表情で話した。