◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬までに桜花賞への優先出走権）

前日オッズが２月２８日、ＪＲＡから発表された。

１番人気馬は過去１０年で５勝しているが、昨年は９番人気が勝利するなど、荒れ要素もある桜花賞トライアル。今年も優秀な３歳牝馬が集まり、混戦ムードだが現状は２頭に支持が集まっている。

前走阪神ＪＦ５着で、母に１６年の勝ち馬シンハライトを持つ＜１２＞アランカール（栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が２・８倍で単勝１番人気に推されている。

同３着のタイセイボーグ（栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）が３・４倍で２番人気。少し離れて、半姉に３冠牝馬のリバティアイランドを持つ＜１０＞コニーアイランド（栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）が７・６倍で続いている。兄姉にジョバンニ、セキトバイーストを持つ＜５＞ソルパッサーレ（栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）が８・４倍で、この４頭が１０倍以下の支持を集めている。

馬連は１０倍以下は二通りで、１番人気は＜１２＞＜１３＞で４・８倍。２番人気は＜５＞＜１２＞で１０・０倍。その後は、＜１０＞＜１２＞で１３・０倍、＜５＞＜１３＞で１４・２倍、エレガンスアスク（栗東・田中克典厩舎、父ポエティックフレア）との＜１＞＜１２＞が１８・６倍で続き、アランカールが中心に売れていることが分かる。

３連単は１００倍以下の組み合わせは２３通りだが、１番人気は２６・０倍の＜１２＞＜１３＞＜５＞、２番人気は３５・７倍の＜１２＞＜５＞＜１３＞、３番人気は３８・４倍で＜１２＞＜１３＞＜１０＞が続き、いずれもアランカールが１着の組み合わせ。同馬がいない組み合わせは３９番人気の＜１３＞＜５＞＜１０＞で１７１・８倍。連系の組み合わせでは、単勝１０倍以下の上位人気４頭が中心視されているようだ。