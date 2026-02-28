お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、「サザンオールスターズ」桑田佳祐（70）との交流について語った。

サザンの大ファンで知られる太田。バンドとの初めての出会いは、テレビの音楽番組「ザ・ベストテン」だったという。「（今週の）スポットライトって、新人が出るコーナーで、いきなり出てきたんだよ、サザンオールスターズ。短パンにランニング（シャツ）で、『勝手にシンドバッド』。何これ？って」。衝撃的な体験は、太田の音楽的な価値観に大きな影響を及ぼしたという。「それで一夜にして、音楽が全部変わったんですよ。そこからずっと、俺ら学生時代も何もかも全部、サザンの歌が思い出として染みついている」と明かした。

そのため、「出てきた瞬間から好き」という。デビュー曲の「勝手にシンドバッド」は、沢田研二の「勝手にしやがれ」とピンク・レディーの「渚のシンドバッド」を組み合わせたタイトル。太田は「コミックバンドって言われたんだから。あんなの売れねえぞって言われて、一発屋だって言われたけど、その後、『いとしのエリー』を出して、これただもんじゃないってなった」と振り返った。

桑田とはラジオ番組での共演で親しくなり、今ではメル友だという。10年には桑田が食道がんの手術を受けたが、その時にもやりとりをしていたと明かした。「あの時もずっと、俺も直前までICUの中でメールしてるんだから。“それで桑田さん、くれぐれも手術が終わったらナースのケツを触って帰ってください”って」。手術後には、桑田から返信が。「手術直後にメールをくれて、“太田の兄貴のメールを見ましたけど俺、今、体から管がいっぱい出ていて、勃起もできません”って。はっはっはっはっは！」とぶっちゃけた。

大笑いの太田と対照的に、「サンドウィッチマン」伊達みきおは「はははははじゃないです。そのフレーズ、やめて下さい。お昼の生放送で」と警告していた。