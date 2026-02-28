イスラエルとアメリカがイランへの攻撃を開始しました。一方、ロイター通信はイランがイスラエルに向けミサイルを発射したと伝えていて、イランが報復攻撃を開始したとみられます。

アメリカ・トランプ大統領

「イランで大規模な作戦を開始した。イランからの差し迫った脅威を排除し、アメリカ国民を守ることが目的だ」

先ほど入ってきたイランの首都テヘランの映像では、中心部から黒煙が立ち上っているのが確認できます。

ロイター通信によりますと、イスラエル国防相は、日本時間の28日午後、イランに対する先制攻撃を開始したと発表しました。また、アメリカ政府当局者の話として、アメリカもイランに対する攻撃を行っていることを確認したということです。攻撃は空と海上から行われているとしています。

アメリカの情報筋によりますと、アメリカによる攻撃は数日間続くということです。

イランの首都テヘランでは複数回爆発音が響いたほか、イラン北西部のタブリーズでも爆発音がしたということです。

また、イラン当局者の話として、テヘラン南部の複数の省庁が攻撃の対象になったということです。

ロイター通信は日本時間の28日午後、イランがイスラエルに向け、ミサイルを発射したと報じました。報復攻撃を開始したとみられます。イラン側は報復攻撃は壊滅的になるだろうとしています。

一方、イスラエル国内では、報復攻撃に備え、空襲警報が出されました。