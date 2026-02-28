なにわ男子の長尾謙杜（23）が27日、都内で映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志）の初日舞台あいさつに出席した。

「第169回直木賞」と「第36回山本周五郎賞」をダブル受賞した永井紗耶子氏（49）の時代小説が原作。江戸時代の芝居小屋の近くで起きたあだ討ちの真相を描く内容で、長尾はあだ討ちを遂げた青年・菊之助を演じた。

作品の見どころを問われると、北村一輝（56）との「あだ討ちシーンを注目して」とPR。刀を持つ殺陣は初挑戦といい「短い刃だったから、刃と刃を合わせるのも難しかった」と苦労を明かした。

劇中では、女装にも挑戦。美しい姿がSNSで話題になっている。

「きれいにして良かったなと思いますし、僕の中では、この映画の中で（自分が）ヒロインだと思っています」と自信。イモトアヤコ（40）から「きれいだったよ」と声をかけられると、照れたように笑っていた。

若い女性が多く詰めかけた会場を見つめると「時代劇というと、ご年配の方が見るというイメージが強いですが、僕のファンの方にもたくさん見ていただいています。（これを機会に）時代劇の沼にハマっていただけたら」と呼びかけていた。