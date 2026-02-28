あすの天気です。日本海側の天気も回復し、ほぼ全国的に晴れるでしょう。北日本は風の強い状態が続く見込みですが、関東から西の各地では次第に風が弱まり、穏やかな晴れとなりそうです。花粉の飛散量が増えていますので、あすもしっかりと対策をしましょう。

あすの気温です。朝の気温はけさと比べて4℃前後、低い所が多い予想です。あたたかくしてお過ごしください。日中は平年を大きく上回る暖かさが続く見込みです。東京はきょうより5℃ほど低くなりますが、それでも17℃と4月並みの陽気でしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：2 ℃ 釧路：5 ℃

青森 ：4 ℃ 盛岡：8 ℃

仙台 ：11℃ 新潟：8 ℃

長野 ：11℃ 金沢：12℃

名古屋：19℃ 東京：17℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：17℃ 松江：12℃

高知 ：19℃ 福岡：16℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃

週間予報です。週明けは西から進む低気圧の影響で、天気が崩れそうです。月曜日は西日本を中心に雨で、火曜日には東日本でもまとまった雨になるでしょう。関東では気温の変化がかなり大きく、東京の火曜日の予想最高気温は9℃です。天気は周期変化となり、来週後半は再び雨が降るでしょう。