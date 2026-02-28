TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

あすの天気です。日本海側の天気も回復し、ほぼ全国的に晴れるでしょう。北日本は風の強い状態が続く見込みですが、関東から西の各地では次第に風が弱まり、穏やかな晴れとなりそうです。花粉の飛散量が増えていますので、あすもしっかりと対策をしましょう。

あすの気温です。朝の気温はけさと比べて4℃前後、低い所が多い予想です。あたたかくしてお過ごしください。日中は平年を大きく上回る暖かさが続く見込みです。東京はきょうより5℃ほど低くなりますが、それでも17℃と4月並みの陽気でしょう。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　：2 ℃   釧路：5 ℃
青森　：4 ℃   盛岡：8 ℃
仙台　：11℃　新潟：8 ℃
長野　：11℃　金沢：12℃
名古屋：19℃　東京：17℃
大阪　：17℃　岡山：16℃
広島　：17℃　松江：12℃
高知　：19℃　福岡：16℃
鹿児島：21℃　那覇：24℃

週間予報です。週明けは西から進む低気圧の影響で、天気が崩れそうです。月曜日は西日本を中心に雨で、火曜日には東日本でもまとまった雨になるでしょう。関東では気温の変化がかなり大きく、東京の火曜日の予想最高気温は9℃です。天気は周期変化となり、来週後半は再び雨が降るでしょう。