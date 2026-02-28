家庭用エアコン搭載の「快適仕様」に

2026年1月30日から2月2日に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「ジャパンキャンピングカーショー（JCCS）2026」に、いすゞ車の架装メーカー「日本特種ボディー（NTB）」が初出展し、新モデル3車種を含む、計7台ものキャンピングカーを展示しました。

同社のキャンピングカーは、いずれも「エルフ」のキャンピングカー専用シャーシで、2トンハイキャブボディのフラッグシップモデル「Be-Cam（ビーカム）」と、エントリーモデルの「Travio（トラヴィオ）」を使用しています。

【画像】超カッコいい！ これがいすゞの最新「“7人乗り”トラック」です！ 画像で見る（30枚以上）

そのうちトラヴィオの特徴は、普通免許で運転できることにあります。

一概に2トントラックといっても、現在では車両総重量（GVW）によって必要な免許証が異なっており、2017年6月2日以降に普通免許を取得した人の場合、GVWが3.5トンを超えるトラックを運転することが不可能に。

GVW3.5トンクラスだと、一般的な2トントラックは普通免許で乗ることができず、準中型免許が必要となってしまったのです。

そこでいすゞは、主力小型トラックのエルフに普通免許で運転できる「エルフミオ」を2024年7月に追加しました。トランスミッションに6速オートマチックを採用しており、AT限定免許でも運転可能です。

トラヴィオはこのエルフミオをベースとしており、NTBでもトラヴィオを用いたキャンピングカーを多数用意して、AT普通免許しか持っていないユーザーに対応しています。

その中のひとつ「EXPEDITION STRIKER（エクスペディション ストライカー）」は、白と黒のツートンカラーに無骨なシェル、背面に背負ったスペアタイヤなどでワイルドな雰囲気に仕立てられたキャブコンバージョンタイプのキャンピングカーです。

全長5010mm×全幅1810mmというサイズは、2トントラックベースのキャブコンバージョンとしてはかなりコンパクト。街中や狭い路地でも運転もしやすく、ハンドリングも軽快です。

アルミ素材によって従来の同形状モデルより約150kgの軽量化を果たしたという居住スペース（シェル）内部は、外観のイメージに合わせたクールでモダンなモノトーン内装が与えられています。

中央片側に対座式のダイネット（リビング空間）を備え、その前は通路の構造としているほか、乗降は後部ドアから行うため、長尺物の搭載も容易です。

装備も充実しており、家庭用エアコン、20リッターの給排水タンク、24V鉛電池式のサブバッテリー、冷蔵庫、電子レンジ、L字型キッチンを備えています。

ベッドはキャブ上のバンク部に設置。さらにダイネットを展開してベッドマットを広げることで、計6名の就寝を可能としました。

そしてエクスペディション ストライカーでは、日本初の「フェーズフリー認証」を獲得したキャンピングカーであることも注目すべきポイントといえます。

フェーズフリー認証とは、日常時だけでなく非常時でも価値を持つフェーズフリーな製品やサービスなどを、一般社団法人フェーズフリー協会が認証する制度です。

キャンピングカーは「走る家」でもあることから、レジャーのみならず、万が一の災害時などで活用することが可能です。

キャンピングカー業界団体の組織で、JCCSを主催する日本RV協会でも、「令和6年能登半島沖地震」でキャンピングカーを珠洲市と輪島市にそれぞれ30台ずつ派遣するなど、継続的な支援活動を行っています。

NTBはエクスペディション ストライカーについて「あらゆる時に、あらゆる場所で、あなたの『居場所』を作り出す」と説明しています。

使われ続けること自体が防災につながり、企業や自治体のBCP（事業継続計画）への活用も視野に入れているというエクスペディション ストライカーは、各ビルダーにおける今後のキャンピングカー作りに変化をもたらすかもしれません。