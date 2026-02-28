気分はジャスティン・ローズ!? 新スイングでショットキレキレの池村寛世が「100点ゴルフ」で5位浮上
＜ニュージーランドオープン 3日目◇28日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞国内男子ツアー通算3勝の池村寛世が8バーディ・ボギーなしの「63」で回り、24位タイから5打差のトータル13アンダー・5位タイに急浮上した。
【連続写真】イメージは全英覇者 池村寛世の最新スイング
「100点のゴルフが出来ました」。ショットはキレキレで、ピンチになりそうな場面でもショートゲームでしのいだ一日に納得する。今オフはウィークポイントの改善に励んだ。「トップから体が突っ込むクセがあった」。今年1月末にツアー通算4勝の浅地洋佑らを指導する植村啓太コーチの門を叩き、ショットの安定感を図った。突っ込み癖を直すために、「全英オープン」も制した名手のスイングをイメージしている。「ジャスティン・ローズとかがやっている『トップで背中をターゲットに向けたまま腕を下ろす』動きです」。胸の開きが早いと体は突っ込みやすくなるが、トップで背中を向けたまま腕を下ろせれば、自然と突っ込みも直せる。まだ始めて1カ月ほどだが、この日は「ほぼミスがなかった」というほど体に染み込んでいる。また、アプローチの見直しにも力を入れた。「アプローチの時に右ヒザが前に出るクセがあって、チャックリしやすかったり、ボールをクリーンにヒットできなかったんです」と不安があったという。昨年、右ヒザを伸ばしたまま打てば、右の股関節が高くなるため入りが良くなると気づき、このオフは「右足を少し引いてクローズ目に構えて、ボディターンで打つアプローチをやっていたら、すごくいい感じになりました」とオフの重点課題として取り組んだ。ボールをクリーンでヒットできるようになり、逆目の芝でもコントロールできるようになったという。今大会、3日間でボギーは3つに抑えているのも成果の表れだ。「グリーンを外れても寄せワンは取れている」と実戦の中でさらに自信を深めている。今大会は2年連続3回目の出場。初出場だった23年大会は5打差の7位で最終日を迎えて、優勝したブレンダン・ジョーンズ（オーストラリア）と3打差の2位タイに入った。「あのときは前半伸ばせなかったので、まったく優勝は意識していませんでした。後半にスコアを伸ばして、（結果的に）優勝争いしていた感じです」と悔しさよりも驚きの方が強い。今年はアジアンツアーのシード選手として出場。来季のシードに向けて「ポイントを稼ぎたい」という思いが強い。「3年前はグリーンを外して、簡単にボギーを打っていた」というが、今年はひと味違うプレーを見せたい。（文・小高拓）
