◇練習試合 巨人4-2サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉

プロ野球・巨人は28日に韓国のサムスンと練習試合を実施。試合は9回表裏まで行ったあと、10回と11回を表のサムスンの攻撃のみ行いました。

巨人は戸郷翔征投手が先発し、初回1イニングを投げて無失点。2回から2番手の山粼伊織投手が4回まで投げ、先制点を許しますが1失点で抑えます。

攻撃陣は2人の新戦力が躍動。5回に2025年ドラフト4位ルーキーの皆川岳飛選手がヒットでチャンスメイクすると、今オフにFAで加入した松本剛選手が逆転のタイムリー2塁打を放ちます。

6回にはドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手がマウンドに上がり、3回パーフェクトの投球を披露。安定感をみせるルーキーに阿部慎之助監督も笑顔をみせます。

試合は10回、11回と攻撃はせず守備のみを行った巨人。投手陣の奮闘もありサムスン相手に4-2で勝利しました。

インタビューで阿部監督はよい部分も悪い部分もあったとし「まだまだチャンスを与える」と選手らに奮起促しました。そして試合後には、特打を行うためにゲージが準備されます。打撃練習を行う選手たちの準備が整うまでの間、阿部監督がバットを持ちゲージの中へ。笑顔でバットを振り、外野まで大きな飛球を放つ姿がありました。