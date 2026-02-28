「TRF」のDJ KOOが27日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。グループの結成秘話を明かした。

この日は共演者と共に、自身や小室哲哉が通う昭和・平成J-POPの名曲が楽しめる新感覚ダイニングバーを訪問。人気絶頂期のTRFも流れた。

KOOはグループについて「元々は4人だった。DJはいなかったんです最初」と切り出し、「SAMとETSUちゃんとCHIHARUちゃんは、小室さんから一緒のグループやらないかって言われてるんですけど、僕はね…誘われてないんです」。

MCの有田に「小室さんに誘われないと入っちゃダメじゃないですか」と指摘されると「正確に言ったらTRFのメンバーではなく、ずっといる人って感じで」。この衝撃告白に有田は「そうだったんですか！？初耳なんですけど」と目をむいた。

さらにKOOが「ジャケット写真撮る時に、じゃあ俺も行こうかなって行ったら、何にも言われたなかったので」続けると「マジで！？！？」と大爆笑。「言われないからそのまま居座ったんですか！？すげぇ」と衝撃の様子だった。