元NMB48でモデルの上西怜（24）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレ写真集の先行カットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「4月2日に#上西怜コスプレ写真集の発売が決定しました」と報告。デコルテをを大胆に露出した黄色のノンショルダーワンピースドレス、黒のバニーガール、ピンク髪の女子高生など、3種のカットを披露した。

「バニー、チャイナ、ギャル、レモネード いろんなコスプレしましたハート ぜひ、たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです」とつづった。

ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務めており、大好きなコスプレをテーマにした『#れーちゃんこれくしょん』を同誌で連載中だ。

ファンやフォロワーからも「美のレベルがとんでもない」「めちゃくちゃ可愛い」「最高最強に可愛いすぎます」「美人過ぎ」「可愛い妖精さん」「コスプレのクオリティ高い」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。