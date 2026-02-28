「墨俣の一夜城」をひらめいた小一郎(仲野太賀)に視聴者最注目 『豊臣兄弟！』第7話画面注視データを分析
●「汁も砦もおんなじじゃ!」
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、22日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第7話「決死の築城作戦」の視聴分析をまとめた。
○「うん、いける! いけるぞ小一郎!」
最も注目されたのは20時15分で、注目度73.1％。小一郎(仲野太賀)が墨俣に一夜で城を築く方法を思いついたシーンだ。
尾張を統一した織田信長(小栗旬)は、いよいよ美濃への本格的な侵攻を決断する。そのための足掛かりとして、まずは墨俣に城を建てる必要があった。柴田勝家(山口馬木也)が藤吉郎(池松壮亮)に先んじて名乗りを上げたものの、結果は惨憺たるものに終わった。
そこで藤吉郎は再び名乗りを上げ、小一郎とともに動き出す。集めた情報によれば、墨俣は斎藤方からは丸見えであり、城が完成する直前に襲撃を受け、妨害されるということだった。勝家から敵は斎藤ではなく「とき」だと助言を受けた藤吉郎は、屋敷で弥助(上川周作)と甚助(前原瑞樹)を加わえ、美濃の地図を睨み策を練る。数日で仕上げることができれば敵も油断するかもしれないが、通常城を築くには一月はかかる。「敵は時とは、そういうことじゃったか!」藤吉郎は勝家の言葉の真意を悟った。
空腹を感じた藤吉郎は、妻の寧々(浜辺美波)を呼んで食事の用意を命じる。突然の要求に戸惑う寧々だが、「汁でよければすぐできるよ。下ごしらえしといたネギと里芋があるからね。それをみそとあわせるだけだで」と、藤吉郎の母・なか(坂井真紀)が助け舟を出した。その母の言葉に「それじゃ、汁も砦もおんなじじゃ! あらかじめ下ごしらえをしておいて一息にそれを合わせる。そうすればさほど時をかけずに造ることができよう」と、何かをひらめいた小一郎。否定的な弥助に対し、「これじゃ。ここで砦を造る材木を切り出し、運べるギリギリの大きさまで先に組んでおくのじゃ」と地図を指さしながら説明する。「あとはそれを川を使って墨俣まで運び、一気に組み上げる!」「うん、いける! いけるぞ小一郎!」小一郎の妙案に藤吉郎も顔をほころばせる。
「いや、しかしそのためには…」と渋る甚助に「川並衆を手なずけねばならぬ」と小一郎がうなずいた。「すまぬが、汁はなしじゃ。早速、これから話をつけに参ろう」そう言って立ち上がった藤吉郎の頭の中には、すでに墨俣城が出来上がっていた。
『豊臣兄弟！』第7話の毎分注視データ推移
○息の合った豊臣兄弟にコメント続々
このシーンは、有名な墨俣の一夜城のエピソードに、視聴者の注目が集まったと考えられる。
念願の尾張統一を成し遂げた信長は美濃の攻略に乗り出すが、美濃の国主・斎藤龍興(濱田龍臣)がその前に立ちはだかる。要地である墨俣に橋頭堡を築けと命じられた築藤吉郎と小一郎は、斎藤側の横やりが入る前に砦を完成させる策を思いつき、川並衆を味方につけるべく、川並衆とゆかりのある前野長康(渋谷謙人)とともに木曽川へ向かった。
SNSでは「日常のさりげない1コマから策を思いついた小一郎、さすがだな」「思いついたら即行動なフットワークの軽さが出世には重要だよね」「勝家ですら失敗したのにひるまない藤吉郎は大物だな」と息の合った豊臣兄弟にコメントが集まった。
藤吉郎の立身出世のエピソードとして有名な墨俣の一夜城は、実は『信長公記』などの一次史料に記載がなく、後世の軍記物による脚色が強いとされている。1959(昭和34)年に発見された前野家の古文書・武功夜話には一夜城の詳細が記録されているが信憑性は疑問視されており、事実であったかどうかは意見が分かれるところだ。
川並衆は木曽川流域で水運・河岸管理・物流を担った在地の土豪。川の流れ・筏流し・舟運・荷揚げなどに精通しており、前線の砦づくりを支える重要な役割を果たした。木曽川は美濃・尾張の境界を流れて伊勢湾へ注ぐ大河。全長約229kmにおよぶ国内有数の河川で、流域は古くから交通・物流・農業の要衝だった。犬山・鵜沼・猿啄などの城が川沿いに築かれ、侵攻を防ぐ防衛帯を形成していた。戦国期の木曽川は現在の境川筋が本流であり、現在の木曽川の位置には大河は流れていなかったとされている。
●直(白石聖)、熱病に倒れる
第7話「決死の築城作戦」では1565(永禄8)年の様子が描かれたが、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
最初に、直が熱病に倒れるシーンが挙げられる。藤吉郎と寧々の祝言の日に突然、直が中村へ帰ると言い出す。直の本心が分からない小一郎は任務に身が入らず、藤吉郎から小牧に戻るよう促された。そして家に着いた小一郎が目にしたのは熱病に倒れた直。大きく取り乱し、自分にできることを考える小一郎だったが、寧々に祈るしかできることはないと断言される。さらに直は小一郎が戦に出るたびに無事を祈り続けていたことも知らされた小一郎は、直の回復を必死に祈り、その甲斐もあって翌朝直は意識を取り戻す。2人はお互いの本音を打ち明け、さらに絆を深め合った。
SNSでは「お金貯め込むのが好きな小一郎が、直のためには神様へのお願いに糸目をつけないのいいな」「お互いに大事に想っているから踏み出せなかったんだね」と、お互いを想う2人にコメントが集まった。しかしその一方では、「蔦重と瀬川、まひろと道長。3月は別れの季節。去年と一昨年で学んだよね」「死別ルートは無くなったっぽいけど、死ぬより辛い目に遭う離別ルートだったりしないか怖い」と、ふたりの未来を案じる大河ドラマファンの投稿もアップされている。小一郎と直、2人の行く末に注目が集まる。
戦国時代の熱病は合戦よりも多くの人命を奪ったといわれている。当時は医学が未発達で、抗生物質もワクチンもなく、小さな傷からの感染症、流行性の疫病、栄養不良による病気が広くまん延していた。夏季の赤痢・疫痢、冬季の風邪・肺炎などが多く、地域差も大きかったとされている。
○美濃三人衆が登場
次に美濃三人衆が初登場を果たしたシーンが挙げられる。織田家と斎藤家の運命を大きく動かすことになる3人に、SNSでは「もうすでに守就の龍興への不信感が感じられるな」「3人揃っているのを見るとテンション上がるな」と三人衆の登場に盛り上がりを見せている。美濃三人衆は安藤守就(田中哲司)・氏家直元(河内大和)・稲葉良通(嶋尾康史)の3人を指す名称。彼らは美濃国の有力国衆であり、斎藤義龍の家老として知られ、のちに斎藤氏を離反して織田信長に属した。三人衆は当時の当主・斎藤龍興の政治に失望していたところ、豊臣秀吉が中心となって三人衆を織田方に引き込んだとされている。後に三者三様の運命をたどる美濃三人衆。今作ではどのように描かれるのだろうか。
○蜂須賀正勝、前野長康の危機を救う
最後に蜂須賀正勝(高橋努)が前野長康(渋谷謙)の危機に駆けつけたシーンが挙げられる。自分たちと袂を分かった長康を憎んでいた正勝。しかし、長康がかつて住んでいた屋敷は今も手入れされており、藤吉郎は正勝が長康に戻ってきてほしいと願っていたことを見抜く。屋敷にいる長康と弥助、甚助のもとへ斎藤の兵が迫っていると聞かされた正勝は藤吉郎と小一郎の説得に後押しされるとわだかまりを捨て、旧友の救出に向かった。
SNSでは「去年に引き続き主人公サイドの人の懐に入る能力高すぎるな」「藤吉郎自身が村で鼻つまみ者から這い上がったから、正勝や川並衆の認められなかったつらさに共感するところもあるんだろうな」と藤吉郎の高い人たらしスキルが話題になった。
前野長康は藤吉郎の最古参の家臣として活躍した人物。三木城主・出石城主を務め、豊臣政権の宿老として政務・築城・軍監など幅広い役割を担った。特に実務能力に優れた吏僚型武将として実力を示した。騎乗の才能を認められ、信長から駒右衛門という通称を与えられたと伝わる。ちなみに弟である坪内利定は浪人暮らしをしていた前田利家(大東駿介)を一時期かくまっていたそうだ。
同じく蜂須賀正勝も藤吉郎にとってなくてはならない重臣。もとは美濃の在地勢力のリーダーだった。のちに播磨龍野城主となり、子・家政は阿波徳島藩開祖となる。藤吉郎の股肱の臣として、軍事・普請・交渉など多岐にわたって活躍した。今回は藤吉郎の手腕が随所で光った。正勝と長康の諍いを仲裁し、上の空の小一郎を気づかい、正勝と川並衆を見事に味方に引き込んだ。
SNSでは「ならば一緒に行こう！は疫病神扱いされて来た人間には効きすぎるね」「藤吉郎がなんだかんだちゃんとお兄ちゃんしてるところが好き」と藤吉郎の評価が上昇しています。侍大将となったことで人の上に立つ自覚が出てきたのかもしれない。
3月1日に放送される第8話「墨俣一夜城」では、直が小一郎と夫婦になると宣言。また、墨俣を舞台に斎藤龍興と小一郎の知略が交差する。そこには竹中半兵衛(菅田将暉)の姿も。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
