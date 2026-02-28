古屋呂敏、大胆ラブシーンに「刺激強い」「攻めてる」と反響【教えてください、藤縞さん！】
【モデルプレス＝2026/02/28】俳優の古屋呂敏と女優のつじかりんが出演するDMM TVドラマ「教えてください、藤縞さん！」（毎週金曜深夜25：35〜独占配信中）の第8話が、27日に配信された。ラブシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】イケメン俳優、美人女優と大胆ベッドシーン
電子コミックス累計900万ダウンロード（分冊版を含む）を突破したロングセラー人気作の実写ドラマ化となる本作。男性経験ゼロのTL小説家・りお（つじ）は、編集者からリアリティ不足を指摘され窮地に陥る。悩むりおは、偶然拾った忘れ物を人質に取り、初対面の無愛想なイケメン銀行員・藤縞（古屋）に取材を申し込む。藤縞は断らせようと、あえて“実地指導”を提案するが、りおのまさかの即決により、2人だけの“極秘ラブレッスン”が幕を開ける。
ホテルに着くと、仕事の疲労からかすぐに眠りについてしまった藤縞。物足りないりおが藤縞の体に触れていると、藤縞が目を覚ます。りおは「すみません、もうしません！どうぞ寝てください」と謝罪すると、藤縞は「生殺しにするつもりか？」といい体を重ねた。
2人のホテルデートにネット上では「攻めてる」「刺激強い」「色気すごい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】
