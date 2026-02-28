◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―中日（２８日・バンテリンドーム）

３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２８日、中日との壮行試合の試合前練習に参加した。

前日２７日に続いてフリー打撃を実施。大谷、鈴木らと同組でバットを振ると、２１スイングで１１本のサク越えを放った。３連発もあった。メジャーリーガーが卓越した技術とパワーを披露。場内はどよめきで包まれた。

吉田はカブス・鈴木と２４日にチャーター機を使って米国から帰国し、チームに合流したばかり。２６日にはまだ時差ボケも残っているというが、フリー打撃では侍仕様のバットを握り、１９スイングで５本のサク越えを放った。右翼４階席への推定１３０メートル級の特大アーチを披露するなど順調な調整ぶりを披露。「アメリカでも通常通り練習をこなしてましたし、（状態を）上げながらやっていた。ミスショットとかが多かったですが、最後は力を入れて振りました」と振り返っていた。

２３年の前回大会で大活躍。準決勝メキシコ戦で値千金の同点３ランを放つなど、大会史上最多の１大会１３打点を挙げ、世界一に大きく貢献していた。今大会に向けては「歴代の先輩方が築き上げてきた歴史や重みはもちろん感じる。必死に勝利に向かって頑張りたい」と決意を込めていた。

吉田はＭＬＢの規定で２７、２８日の中日との壮行試合２試合は出られず、３月２日のオリックス（京セラドーム）との強化試合から出場が可能になる。