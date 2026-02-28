巨人の育成４年目・田村朋輝投手（２１）が２８日、宮崎２軍キャンプに合流。最速１５９キロを誇る自慢の直球を武器に、支配下昇格へアピールを誓った。２１日の２、３軍紅白戦では先発で２回１安打無失点。今キャンプは３軍スタートだったが「真っすぐは納得のいく球が投げられている。いい感覚が続いているので、これを落とさずにやっていきたい」と充実した期間を過ごした。

昨秋のキャンプでは、阿部監督から変化球の握りを伝授され「カットボールは曲がりが小さいのとスライダーに近いので、場面に合わせて投げられるようになった」と手応え。大竹２軍投手コーチは「まずは強い真っすぐをこのまま磨いていく。課題としては、いつでもカウントを取れる球が一つ二つ必要」と今後に向けて注文した。

田村は昨季、３軍で１５試合に登板して３勝１敗１セーブ、防御率２・６８。６月から９月末まで「くふうハヤテ」に派遣され、１１月から１２月中旬まではオーストラリアのウィンターリーグに参加した。「いろいろな人と出会えて、意見を聞くこともできた。オーストラリアでは一人ひとりが自分のやるべきことをわかっていて、その上で野球を楽しんでいた。今年に生きる」と貴重な経験を得た。

現在は先発、中継ぎ両にらみの調整。結果の積み重ねが支配下昇格へとつながる。「１軍で投げるときに、どちらでもいけるところを見せたい」と与えられたチャンスで、がむしゃらにアピールする。