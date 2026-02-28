元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が28日、自身のインスタグラムを投稿。性犯罪のニュースに対する思いをつづった。

「3月8日は国際女性デー。ということで、ミモザのリースを作ってみました」とつづり、リースの写真をアップ。「繊細だし、数日したら花が小さくなるのでそれを想定して形を作るのが難しかったです」と記した。

そのうえで「最近、女性が尊厳を踏みにじられる性犯罪のニュースを、国内外問わず、よく目にして、心が痛みます」と渡邊さん。「また、そういうニュースに対して、明確な根拠もないのに『同意があった』『恋愛関係の拗れ』と言う人が一定数現れることにもガッカリします。加害者が最も悪いの当然ですが、加害者を守ろうとする人、実質的には部外者なのに加勢してきて事実を見ようとしない人、他者を傷つけることをやめられない人、自分が人を傷つけていることにすら気が付かない人、そんな人たちも同罪だと思います」と怒りをにじませた。

「話が少し逸れてしまいましたが、女性たちが理不尽な思いをすることなく、自分の能力を十分に発揮することのできる、平等で安全な社会になることを願っています」とつづった。

「#国際女性デー」「#ミモザ」「#リース」「#ミモザのリース」「#手作り」と添えた。