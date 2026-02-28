ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「はぁ…しつけをしてから病院に来なさい」通院したら先生が冷酷対応… 「はぁ…しつけをしてから病院に来なさい」通院したら先生が冷酷対応!? こんな病院来たことないんですけど!? 「はぁ…しつけをしてから病院に来なさい」通院したら先生が冷酷対応!? こんな病院来たことないんですけど!? 2026年2月28日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 高評価の口コミを信じて訪れたのに、診察室の空気はあまりに異様でした。患者の不安を逆なでするような冷たい言葉と、名医の仮面に隠されたあまりに傲慢な振る舞い。やがて暴かれる病院の実態とは？嘘で塗り固められた名医のメッキが剥がれ、前代未聞の大炎上を招く事態に――。＞＞ 【まんが】口コミ高評価のやばい病院(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】口コミ高評価のやばい病院 父は悪しき昭和の男？ 母が倒れたときの驚きの行動…【離婚後同居 Vol.11】 誰も近づかない中…最後に話しかけてくれたのは あの部署の人たち【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.183】