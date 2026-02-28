歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が27日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。妹でダンサーのREiKAとともにステージに立つようになった経緯を明かした。

アイナは「2023年に8年間続けていたBiSHっていうグループを解散して、ちょっと時間をもらって、妹とアメリカにダンス留学に行って。毎日何本もレッスンを受けたりして“ちょっと自信ないな”みたいな、なっちゃってたんですけど、妹はそこを突破したんですよ。みんながかっこよく踊ってるのに、妹も負けず嫌いで、センターにバンって立って。私はそれを見て感動しちゃって」と語った。

アイナは「よかったら『アイナ・ジ・エンドのバックダンサーやってくれませんか？』って」と声をかけたことを明かした。

笑福亭鶴瓶は「妹もうれしかったやろなぁ」としみじみ語った。

藤ケ谷から「妹と一緒にパフォーマンスするってどんな気持ちなんですか」と聞かれると、アイナは「私の右腕みたいな感じでずっと動いてくれるので、すごく頼りにしてますし」と答えた。

アイナは「昔はガラケーを折り合ったケンカとかしてたんですけど、（昔は）仲悪かったと思います」と明かした。