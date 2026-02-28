Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が27日、MCを務めるTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。ゲストのアイナ・ジ・エンド（31）の母について語った。

番組はアイナに極秘で両親と妹に取材を敢行した。アイナは笑福亭鶴瓶、藤ケ谷に挟まれた家族の写真を見ると驚いた。

写真ではアイナの母親が眼帯をしており、藤ケ谷は「来てくださって。転んじゃったの（アイナの）お母さん。『A−studio＋』の取材の前の日に、気合を入れて髪巻いて、まつエク行って、踏切で転んじゃったんだって。『まつエク行ったのに』っておっしゃってました」と取材時の様子を明かした。

アイナは心配そうな表情を浮かべるも、エピソードを聞き「かわいいですね」と笑った。

藤ケ谷は「タレントさんのお母さま、面白ランキング1位でした」と明かし、鶴瓶も「1位やな」と共感した。

アイナは「オカンめっちゃおもろいんですよ。オカンもアイドル歌手目指してたので」と語ると、鶴瓶は「やっぱり」と反応した。

アイナは「“1人ラジオ”みたいな人で、ずっとしゃべっている」と母を紹介した。