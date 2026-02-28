2¡¦28»ö·ï¤«¤é79Ç¯¡¡ÍêÁíÅý¡ÖºÇÂç¤Î»ÈÌ¿¤ÏÂæÏÑ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤¬»ÔÌ±¤òÃÆ°µ¤·¤¿1947Ç¯¤Î2¡¦28»ö·ï¤«¤é28Æü¤Ç79Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤ÏÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÁíÅý¤È¤·¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î»ÈÌ¿¤ÏÂæÏÑ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤Ï¡¢»ö·ï¤Îµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î°äÂ²¤é¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¿´¤Ï±Ê±ó¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤Æ¤Îµ¾À·¼Ô¤ò¶»¤ËÊú¤Â³¤±¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¶áÇ¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤ÇÂæÏÑ¤ÎÊ»¹ç¤ò¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤¬ÃÄ·ë¤·¤Æ¼ç¸¢¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ê¡¢¹ñÌ±¤¬¼«¤éÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë¸¢Íø¤Î³ÎÊÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï¶õ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÆÀ¤Âå¤ÎÂæÏÑ¿Í¤¬¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤À¤È¼çÄ¥¡£À¿¼Â¤ËÎò»Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿¿Áê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤³¤½¼Ò²ñ¤ÎÏÂ²ò¤¬¼Â¸½¤·¡¢¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤ÈÂº¸·¤Î¤¢¤ëÄ´ÏÂ¤Î¼è¤ì¤¿¹ñ²È¤ò·úÀß¤Ç¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËèÇ¯¤ÎµÇ°¼°Åµ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò´ðÁÃ¤Ë¡¢³ÆÀ¤Âå¤¬¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¤ÆÃÄ·ë¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸åÌá¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
