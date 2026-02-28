「トップレベルでできる」英名門→ドイツ古豪移籍に21歳日本代表が掴んだ自信と現状への課題「負け続けているのは本当に悔しい」【現地発】
日本代表のFW町野修斗とDF高井幸大がプレーするブンデスリーガの古豪ボルシアMGは、鈴木唯人を擁するフライブルクとのアウェー戦を１−２で落とした。これでリーグ７戦未勝利だ。
今冬にイングランドの名門トッテナムからレンタル移籍した高井は２試合連続の先発フル出場。最終ラインで懸命に戦った試合の後、悔しさをにじませた。
「こういう試合で負け続けているのは本当に悔しい。次こそはチームの勝利に貢献したい」
「持たされている感覚もあった」と冷静に振り返る。ボール保持率で上回りながらも、決定機を生みだせないまま試合が進む。支配率と主導権は必ずしも一致しない。ボールを持ちながらも、相手の守備ブロックを動かす設計が不足していた。
パスは回せていても、フライブルク守備を揺さぶる仕掛けが少なかっただけに、「もっと自分たちから相手を動かす展開にしないといけない」と反省点を口にしていた。ビルドアップの局面でも、より積極的にボールを運び、縦に差し込む選択肢で、前線に変化をつけることが必要になっている。
内容面では、特に重くのしかかったのはセットプレーからの失点だ。
「ああいう形で点を取られると苦しくなる。防がなければいけなかった」
一方で、自身のプレーについては前向きな手応えも口にした。
「コンディションは悪くない。自信を持ってやれればトップレベルでできると思っている」
監督からも「クオリティはある。もっと自信とエナジーをチームに与えてほしい」と背中を押されているという。
海外で戦う日々は簡単ではない。それでも「難しさは感じているけれど、コミュニケーションは問題ない」と言い切る姿には覚悟と自信がにじむ。
課題は明確だ。ミスの数を減らし、守備の安定感を高めること。そして、自ら主導権を握る勇気を持つこと。２試合連続フル出場できたのは大きな収穫だろう。前節はDFケビン・ディクスが、今節ではボランチのロコ・ライツが欠場だったこともあって、CBに一枠空いていたという事情もある。
代役ではなく、不可欠な存在へ。その評価を確かなものにできるかどうかは、フルメンバーが揃ったときにこそはっきりと見えてくる。
取材・文●中野吉之伴
【記事】「態度が非常に不愉快」「ひどい」欧州名門の日本代表MFに元プレミア戦士が苦言「ずっと不機嫌に見える」
今冬にイングランドの名門トッテナムからレンタル移籍した高井は２試合連続の先発フル出場。最終ラインで懸命に戦った試合の後、悔しさをにじませた。
「こういう試合で負け続けているのは本当に悔しい。次こそはチームの勝利に貢献したい」
パスは回せていても、フライブルク守備を揺さぶる仕掛けが少なかっただけに、「もっと自分たちから相手を動かす展開にしないといけない」と反省点を口にしていた。ビルドアップの局面でも、より積極的にボールを運び、縦に差し込む選択肢で、前線に変化をつけることが必要になっている。
内容面では、特に重くのしかかったのはセットプレーからの失点だ。
「ああいう形で点を取られると苦しくなる。防がなければいけなかった」
一方で、自身のプレーについては前向きな手応えも口にした。
「コンディションは悪くない。自信を持ってやれればトップレベルでできると思っている」
監督からも「クオリティはある。もっと自信とエナジーをチームに与えてほしい」と背中を押されているという。
海外で戦う日々は簡単ではない。それでも「難しさは感じているけれど、コミュニケーションは問題ない」と言い切る姿には覚悟と自信がにじむ。
課題は明確だ。ミスの数を減らし、守備の安定感を高めること。そして、自ら主導権を握る勇気を持つこと。２試合連続フル出場できたのは大きな収穫だろう。前節はDFケビン・ディクスが、今節ではボランチのロコ・ライツが欠場だったこともあって、CBに一枠空いていたという事情もある。
代役ではなく、不可欠な存在へ。その評価を確かなものにできるかどうかは、フルメンバーが揃ったときにこそはっきりと見えてくる。
取材・文●中野吉之伴
【記事】「態度が非常に不愉快」「ひどい」欧州名門の日本代表MFに元プレミア戦士が苦言「ずっと不機嫌に見える」