横山裕（SUPER EIGHT）が汗だくに！『鉄腕DASH』で総製作時間20時間超えの木造キックボードづくり

『ザ！鉄腕！DASH!!』が、3月1日19時から放送。城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、森本慎太郎（SixTONES）が、木造キックボードづくりに大奮闘する。

■城島茂にまさかの悲劇が…！

世の中のあらゆるモノを木だけで作る『木造DASH』。第3弾は、電気を使わない木造のキックボードづくり。動力はもちろん、フレームやハンドル、タイヤ、ブレーキ、サスペンションも、すべて木材で。そんな夢の乗り物づくりがスタートする。

まずは、城島と森本が木材を調達するため、世界中から木材が集まる名古屋港へ。創業100年を超える老舗の製材所を訪ねたふたりは、「すげぇ！」「浮かんでる！」。目の前には、海に浮かぶ約3,000本の木材が。江戸時代から続く「水中貯蔵」と呼ばれる長期保管方法だ。

その中から、引き取り手がないまま25年以上も海に浮かんでいる古い木を譲ってもらうことに。しかし、水路が狭く船が入れないため、運ぶ手段は、自ら丸太に乗って海を渡り、自分たちの手で木材を陸まで運ぶ「いかだ流し」。立っているだけでクルクル回ってしまう丸太の上で、バランスを崩した城島にまさかの悲劇が…！

苦労しながらも、約5メートルの大木をなんとか陸に上げ、東京にその端材を持ち帰って松島と合流。いよいよ木造キックボードづくり開始となる。しかし、本来は電気モーターで動く電動キックボードを、どんな仕組みで木だけで作るのか。動力は？ ブレーキは？ サスペンションとなるバネはどう作る？

過去2回、掃除機と扇風機づくりをサポートしてくれた木のプロフェッショナル集団や、あらたに“木の魔術師”の知恵も借り、驚きの方法で木造化が可能に。「なにこれ！ ほんとに木!?」。しかし完成までには、1ミリのズレも許されない超繊細作業が待ってた…！

夢の実現へ向け、総力戦で挑む木造メンバー。ベテラン城島が職人並みのスピードでミリ単位の作業をこなせば、松島もプロを驚かせるのみ込みの早さを発揮。『ヒルナンデス!』終わりに駆け付けた横山は汗だくになって歯車を製作し、森本はDASH島で培ったスキルでタイヤづくりに大奮闘。

総製作時間20時間超え。木だけで作る電動キックボードは、果たして150メートルの距離を走破できるのか!? 全貌は、3月1日19時から放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』で。

