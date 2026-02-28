「高須クリニック」名古屋院の院長を務める美容外科医・高須幹弥氏（51）が26日に自身のYouTubeチャンネルを更新。父・高須克弥氏（81）が「ダウンタウン」松本人志（62）を起用したCMを3月から放送すると告知したことを受け、多くの意見が寄せられている件について言及した。

克弥氏は25日、自身のXを更新し「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいた諸問題クリアーなう。3月からオンエアします」と発表。「注意深いまっちゃんフアンだけがかっちゃんの企んだ素敵な仕掛けがみれます。見つけた人には良いことが起こります」といい、オンエアされる時間帯については「全国ネットのゴールデンタイムです」とつづっていた。

この投稿を受けて、自身のもとにもさまざまな意見が寄せられているというが、幹弥氏は「僕に言ってこないでください」と一言。

「決定権がある人が一人賛成していて、その他の決定権のある人たちは反対していなくて、何も意見を言わないみたいな感じなので。僕は決定権がないんだけど外部から反対している立場なんです」といい「なので、これはご了承ください。僕に言われてもどうしようもできない」と強調していた。