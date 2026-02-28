五輪の公式Xが動画公開

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、日本は2大会連続となる銀メダルを獲得した。五輪の公式Xは28日、佐藤駿（エームサービス・明大）の男子フリーの熱演と、チームジャパンのリアクションの動画を投稿。海外ファンからは様々な声が上がった。

フィギュア団体戦の勝負が決したのは、日本時間9日。あれから19日、五輪公式Xは最終種目、男子フリーでの佐藤の熱演動画を改めて投稿した。

「言葉がない……。ミラノ五輪団体戦でのシュン・サトウの演技に対するチームジャパンの反応が全てだ」とする19秒の動画。佐藤の渾身のフィニッシュと、坂本花織の涙、日下匡力（ただお）コーチのガッツポーズが合成されている。

X上の海外ファンも反応。「彼は本当に愛おしい」「この瞬間はメダルよりもはるかに大きいものだった」「あの瞬間の感情が全てを物語っている」「冬季五輪が大好きな理由だ」などの声が上がっていた。

佐藤は個人戦でも奮闘。ショートプログラム（SP）9位と出遅れたものの、フリーで巻き返して銅メダルを獲得した。



