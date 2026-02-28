「真冬コート」の次は何羽織る？【ハニーズ】40・50代の春に♡「おしゃれブルゾン」

そろそろ厚手のコートは卒業して春に向けて買い足すなら、サラッと羽織りやすいブルゾンをぜひ候補に。おすすめしたいのは【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場した「おしゃれブルゾン」。羽織るだけでサマ見えが狙えるので、ぜひチェックしてみて。

甘さとカジュアルさを両立したバルーンブルゾン

【GLACIER lusso】「裾バルーンブルゾン」\5,980（税込）

裾と袖のふんわりとしたバルーンディテールが可愛らしく、女性らしい印象です。ゆったりシルエット & 腰まわりを隠す着丈で安心感あり。ノーカラーデザインで、首元がすっきりと見えるのもポイントです。UVカットと抗菌防臭機能付きで、暖かくなるこれからの季節に活躍の予感。

雨の日も着やすい撥水ブルゾン

【GLACIER lusso】「撥水加工フードブルゾン」\7,900（税込）

雨や汚れに強い非フッ素撥水加工が施されているため、悪天候の日やレジャーシーンで活躍しそう。長めの着丈でヒップまですっぽりと隠れて、体型カバーが期待できます。ウエストと裾にはドロストが付いており、キュッと絞るとシルエットアレンジが可能。ジーンズと合わせたカジュアルコーデや、甘めのワンピースでフェミニンに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M