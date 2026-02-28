人気グラビアアイドルの花咲楓香が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。一部のファンに対して注意喚起を促す声明を発表した。



【写真】日本ハムモチーフの大胆衣装を着用する花咲楓香

花咲は文書を公開し、「最近、撮影会やチェキ撮影の時間に思いもよらぬ行動が見受けられ、心が疲れてしまう瞬間が何度かありました」と告白。「わたしのファンのみなさまは素敵な方ばかりなので、今までは楽しく活動を続けられていましたが、ごく一部の方の言動により体調を崩してしまう日が増えてしまったのも事実です」と打ち明けた。



今後について「出演回数を減らすことは避けたい」として、3つの対策を発表。1つ目は「チェキ撮影中に胸元を凝視せず、カメラ目線を意識すること」、2つ目に「ツーショットで隣に並ぶ際に、偶然を装って体に触れることを禁止」、3つめに「数十秒のうちに細かいポージングを何度も指示することは遠慮すること」を掲げた。



最後には「イベントでは不適切な接触が無いように床にラインテープが引いてあります。その線は跨がずに常識的な距離を保つようご配慮ください」とあらためて呼びかけ、「これからもお互い楽しい時間を過ごすためにご理解いただけると嬉しいです」とつづった。



花咲はグラマラスボディと美貌で人気を集めるグラビアアイドル。プロ野球・日本ハムファイターズの熱心なファンとしても知られ、1軍戦だけでなく2軍戦も現地観戦する様子や、グラビア撮影でもファイターズモチーフの衣装を使用することで知られている。



