◆練習試合 巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝

巨人の那覇キャンプは最終クール４日目。韓国・サムスンとの練習試合に登板した竹丸和幸投手をスポーツ報知評論家の村田真一氏が絶賛。その投球センスに迫った。

竹丸は前回よりもさらに良くなってるな。もう、素晴らしいの一言よ。直球にキレがあって、球速は１５０キロも出した。右打者の内角を突く制球力もある。三振を取るすべも知っている。３回を４０球という球数も理想よね。何よりマウンド上での堂々とした態度、クールな表情がたまらんよな。しかも緊張しないらしいから頼もしい限り。先発ローテに間違いなく入ってくるだろうし、本当に楽しみよね。

はさむように握るチェンジアップ。あの抜けが素晴らしいよね。奥行きも使えるから投球の幅も広がる。直球もまだスピードが出そうだし、あとはイニングを伸ばしてどんな投球を見せるか。足の速いランナーを背負った時に、どんなクイックを見せてくれるか。この日は走者を一人も出さなかったから見られなかったけど、その点も重要ポイントよ。ランナー背負ってピッチングが変わっちゃう人もおるからな。まあ、そんな心配もいらんくらいのセンスを感じるけどな。（村田 真一）