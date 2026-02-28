◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が２８日、壮行試合となる中日戦の試合前練習で大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝、吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝とともにフリー打撃を行い、大谷の“５階席弾”の直後にお返しの“５階席弾”を放った。

前日２７日の試合前に続く３人の豪華競演。大谷が打席に入る際にはドジャースでの登場曲「Ｆｅｅｌｉｎｇ Ｇｏｏｄ」が流れる演出もなされ、５階席へ推定飛距離１６０メートル級の異次元アーチをさく裂させると、場内は大盛り上がりとなった。

しかし、同学年の誠也も負けていない。大谷の衝撃弾の余韻も残る中、左翼ポール際の５階席まで打球を到達させ、再びバンテリンドームは騒然とした。誠也は２３スイング中１１本のサク越えを披露。大谷の９発を上回った。

メジャー組は規定で中日２連戦には出場できず、３月の大阪（２日オリックス戦、３日阪神戦）から試合に出場する見込み。大谷は、２７日は試合序盤はベンチで盛り上げたが、時差ボケ対策もあってか試合中に鈴木、吉田らと球場を離れていた。