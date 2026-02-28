◇練習試合 巨人 4-2 サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉

プロ野球・巨人は28日、韓国のサムスンとの練習試合に臨み、戸郷翔征投手や山粼伊織投手、竹丸和幸投手など投手陣の躍動が目立ち4-2で勝利。試合後、阿部慎之助監督が選手らに更なる奮起を促しました。

阿部監督はまず試合を振り返り、「色んなことが出た試合だったと思います。もちろんいいところもありましたし、まだまだ課題としなくてはいけないところもでました」と冷静にコメント。

打線については「作戦はしっかり、送るところは送ったり、しっかりできたのでそこはよかったところじゃないかなと思います」とチャンス拡大につながったバント成功に納得の様子を見せました。

さらに投手陣についても言及。先発として今季初実戦の登板となった戸郷翔征投手へは「まだまだこれから上がっていくでしょうからね。そこを見とこうかなと思います」と期待を込めます。さらに6回から登板したドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手には「もっとイニングこれから伸びていくと思いますので。また次も、球数なのかイニングなのか、もうちょい長いイニング行ってもらえればなと思います」とさらなる成長に期待の気持ちを語りました。

打線では5回にドラフト4位ルーキーの皆川岳飛選手、今オフにFAで加入した松本剛選手の新戦力2人が活躍し逆転に成功。阿部監督は「結果いい人もいるし、よくない人もいますけど、まだまだこれからチャンスを与えるので、なんとか結果でアピールしてほしいなと思います」と話し、特に松本選手については「これからもっと打ってほしい選手なので、実戦で一本でたというのは多少の安心にはなったと思う」と話しました。

次戦は、3月6日にオリックスとのオープン戦を控える巨人。「試合があいてしまうので、その期間どう過ごすかが大事ですし、これからオープン戦入っていって、だめな選手は2軍にいくことになるだろうし、そこは理解して自分のアピールを続けてほしいなと思います」と気を引き締めました。