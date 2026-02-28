“制コレGP女王”蓬莱舞、2nd写真集の表紙＆水着カット解禁 タイトルは「ビビビッと直感で」決定
2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞したグラビアイドル・俳優の蓬莱舞（20）の2nd写真集のタイトルが『ラストシーン』（光文社）に決定し、カバーカットや新たな水着カットが解禁された。発売は3月31日で、同29日にタワーレコード池袋店で行われる写真集発売記念の握手会イベントの詳細も決定した。
【写真集カット】バンコクのナイトマーケットでジュースを飲む蓬莱舞
タイトルの『ラストシーン』はいくつかの候補の中から「ビビビッと直感で決めました」と、本人の意向を汲んで決定。今年1月に誕生日を迎えて20歳になった彼女の「10代最後の輝き」を撮影した作品に相応しいものとなっている。
また、新たな水着カットも2点解禁。ブルーの水着はプール付きのヴィラで見せた笑顔がまぶしい1枚で、「こんなに思いっきり笑っている顔は初めてというくらい楽しんでいます」と本人も大満足。チェックの水着は表紙カットと同じシチュエーションで撮影したものだが、「ライティングの変化に合わせようと思っていたら、自然と大人な雰囲気になりました」と明かした。
名門ミスコンでグランプリに輝いた静岡出身の蓬莱は、“制コレ最強美少女”の呼び声高い透明感あふれるルックスと、身長160・B86・W58・H84センチの健康的なスタイルで、グラビアで活躍中。俳優としてもドラマ『外道の歌』『死ぬほど愛して』などに出演する。
本作は初めて訪れたタイを一人で旅をするような雰囲気で撮影。にぎやかなナイトマーケット、エキゾチックな路地、旅情たっぷりの鉄道や駅、山間のパイナップル畑、美しいビーチ、プール付きのラグジュアリーなヴィラといった多彩なシチュエーションで、等身大の魅力を余すところなく切り取った。
イベント詳細はタワーレコード池袋店のサイトにて。
●蓬莱舞コメント
提案していただいたタイトル案から、ビビビッと直感で決めました。今回の写真集には映画のような流れ、物語性があるのかなと思って。見てくださる方もそれを感じながら、ページをめくりながら“ラストシーン”に向かって気持ちを盛り上げていただけたら嬉しいです。
ブルーの水着はプール付きのヴィラで撮影したものです。こんなに思いっきり笑っている顔は初めてというくらい楽しんでいますね。写真集の中でいちばんはしゃいでいるシーンかもしれません（笑）。チェックの水着は、じつは表紙の写真と同じ場所で撮影したんです。ライティングの変化に合わせようと思っていたら、自然と大人な雰囲気になりました。
いろいろな私が詰まっている盛りだくさんな作品ですので、せひ見ていただきたいです。
