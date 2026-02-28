イスラエルとアメリカがイランに対して攻撃を行ったと表明しました。イランも反撃を始めた模様で、今後、情勢のさらなる激化が懸念されます。ワシントン支局から中継です。

トランプ大統領は今から1時間少々前の現地時間28日午前2時過ぎにSNSに動画を投稿し、アメリカ軍がイランへの攻撃を始めたと明らかにしました。

アメリカ トランプ大統領

「つい先ほど、アメリカ軍はイランで大規模な軍事作戦を開始した。核開発の野心を放棄するあらゆる機会を拒否した。我々は容認できない」

トランプ大統領は「我々の目的は、イランの政権による差し迫った脅威を排除することによりアメリカ国民を守ることだ」と表明。「イランは核開発の野心を放棄するあらゆる機会を拒否した。我々は容認できない」と強調しました

また、イラン革命防衛隊に対し、「武器を捨てれば完全な免責を保証する。さもなければ確実に死を迎えることになる」と述べ、武装解除を要求しました。

トランプ氏はイラン国民に対しては「自由の時が近づいています。避難して、家から出ないでください。我々が攻撃を終えたら、皆さんが政府を引き継いでください」とも呼びかけています。

トランプ大統領はイランの現政権の転覆を図る意図を鮮明にして攻撃に乗り出した格好です。

イランによる報復攻撃は必至とみられ、アメリカメディアは深夜3時半を過ぎた今も速報で状況を伝えています。