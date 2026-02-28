バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズはきょう（28日）ホームでデンソーエアリービーズと対戦し、岡山シーガルスが第1セットは先取したもののセットカウント1ー3で敗れました。

岡山シーガルズは8連敗です。