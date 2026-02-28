ニューストップ > 国内ニュース > 【岡山シーガルズ】ホームでデンソーエアリӦ… 【岡山シーガルズ】ホームでデンソーエアリービーズと対戦 【岡山シーガルズ】ホームでデンソーエアリービーズと対戦 2026年2月28日 17時50分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズはきょう（28日）ホームでデンソーエアリービーズと対戦し、岡山シーガルスが第1セットは先取したもののセットカウント1ー3で敗れました。 岡山シーガルズは8連敗です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】 元TOKIO・山口達也さん（53）語る「一口飲めば、死ぬまで飲み続ける」アルコール依存症の怖さ「きょう新幹線で帰りますが、岡山の駅で飲んでしまうかも知れません。そういう病気なんです」