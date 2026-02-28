去年夏のインターハイと今年の全国高校サッカー選手権大会で優勝した神村学園男子サッカー部と全国準優勝の女子サッカー部の記念パレードが、きょういちき串木野市で行われました。



記念パレードを行ったのは、去年夏のインターハイと今年の全国高校サッカー選手権大会で日本一になり、夏・冬2冠に輝いた神村学園男子サッカー部と全国大会で2年連続準優勝の女子サッカー部の選手・監督・コーチです。





(永田莉紗アナウンサー)「選手たちのお祝いに沿道にはたくさんの方が駆け付けています」パレードはいちき串木野市の中心部の通りおよそ300メートルを往復。沿道には市民などおよそ2000人が詰めかけ、拍手を送ったり「感動をありがとう」と書かれた小旗を振って選手たちを祝福していました。(沿道の子供たち)「お兄ちゃんたちが手を振ってくれてうれしかった」(市民)「間近で（選手たちに）おめでとう、ありがとうと言えてうれしかった」記念パレードの後、セレモニーが行われ選手や監督は集まった市民に応援への感謝を伝えました。(神村男子サッカー部 中野陽斗主将)「祝っていただいてありがたいですし、これからさらにいちき串木野市を盛り上げていこうという新たな強い思いができました」セレモニーの後、選手たちは市民から写真やサインを求められ、笑顔で応えていました。