地上30階！ ワイキキの絶景オーシャンビューが広がる非日常の世界

ニューヨーク、マンハッタンで食通の支持を集めるステーキハウス「エンパイア・ステーキハウス」は、ニューヨークステーキの伝説的な店舗である「ピータールーガー」で、25年以上もの修業を積んだシナナジ兄弟が作り上げた人気店。トラディショナルなニューヨーク・スタイルのステーキにこだわり抜いた本格的な味わいは、全米レストランガイド『ザガット・サーベイ』に9年連続掲載されるほどの実力を誇ります。

そのハワイ第1号店が、ワイキキの西側、イリカイホテル＆ラグジュアリースイートの最上階にオープン！ ホテル1階から専用エレベーターで直通、絶景が広がる「天空のステーキハウス」の誕生が、大きな話題を集めています。

雄大なワイキキのオーシャンビューを眺めながら、本格的なステーキを存分に堪能できる「エンパイア・ステーキハウス・ハワイ」は、旅行の記念はもちろん、アニバーサリーなど特別な夜にこそ訪れたい場所。

ニューヨークのクラシカルなレストランを思わせる重厚感がありながら、大きな窓がハワイらしい開放感も感じさせてくれます。



ここでの主役は、なんといってもUSDA（アメリカ農務省）格付け最高位である「プライム」のブラックアンガス牛を使ったステーキです。USDAの格付けは、霜降りの入り方や肉質、成熟度などを客観的に評価するもの。プライムに認定されるのは、ほんの一握りとも言われます。

温度や湿度が適正に保たれた熟成庫でドライエイジングされる上質な牛肉

そんな上質なアンガス牛を、専用の熟成庫で21〜30日間熟成。温度や湿度が適正に保たれた熟成庫でドライエイジングされ、旨味が最大限に増した状態の肉を、高熱で一気に焼き上げるのだから間違いない。ここハワイで、ニューヨーク伝統の製法によるステーキを食べられるのは、うれしい限りですね。

「エンペラーズステーキ・フォー・トゥ」／2人分（$225.95）

「エンペラーズステーキ・フォー・トゥ」は、こちらのスペシャリテとも呼べる一皿。フィレ肉の中でも中心部分の高品質な部分とされるシャトーブリアンと、ニューヨークストリップステーキ（サーロイン）の組み合わせは、まさにエンペラー級の品格。とろけるように柔らかいシャトーブリアンと、噛むほどに旨みが広がるストリップステーキを一度に味わうことができます。

熱されたお皿に乗せて、パチパチと音を立てながらサーブされるステーキは、その音や香りとともに五感で楽しめるのも魅力です。お肉自体が分厚くカットされていてボリュームもたっぷりなので、豪快に！ メニューは「2人分」となっていますが、3〜4人でシェアしていただくのもおすすめです。

「和牛トマホークステーキ・フォー・トゥ」／2人分（$275）

そして「和牛トマホークステーキ・フォー・トゥ」は、ダイナミックな骨付きリブアイステーキ。長めの骨が斧（トマホーク）のように見えることから、トマホークステーキと名付けられています。

厳選された“アメリカン和牛”を贅沢に使ったトマホークは、和牛特有の脂の甘みと、ステーキとしての食べ応えが絶妙な一品。ボリュームがありながら柔らかく、噛むほどにジューシーで、豪快なカットでも重たくなりすぎないのが特徴です。

火を通す前の状態のステーキ肉をテーブルに持ってきて見せてくれるサービスもあり、その想像以上のインパクトは思い出に残ること間違いなし。こちらも「2人分」とありますが、何人かでシェアして十分なサイズ感。こだわりの風味をじっくりと味わってくださいね。



「シーフード・プラッター」（時価）

メインとなるステーキ以外にも、アペタイザーやシーフードメニューなどが豊富にそろっているのもうれしいポイントです。

たとえば、目にも鮮やかな「シーフード・プラッター（海の幸の盛り合わせ）」はオイスターやロブスターなど新鮮な海の幸がたっぷり楽しめる一品。アペタイザーとして、とても人気です。その時期に仕入れられる旬な素材を使った、シェフ自慢のプラッター。レモンをぎゅっと絞ってどうぞ。

「イタリア産ブラータのサラダ」（$26.95）

野菜やチーズをふんだんに使ったこだわりサラダも、ぜひ。上質なブラータチーズを贅沢に使った「イタリア産ブラータのサラダ」は、爽やかながら濃厚な風味を楽しめる一皿です。

「シーフード・パスタ」（$49.95）

さらに、本場ニューヨークと同じように、こだわりの魚介グリルや本格的なパスタなどのメニューもそろっているので、お好みに合わせてセレクトして。とくに、ホタテやクラムなどをたっぷり使った「シーフード・パスタ」は、魚介の旨みが凝縮された芳醇な味わいが人気です。

「ブロッコリーソテー」（$15.95）

もちろん、ステーキのサイドメニューもバリエーション豊か。「ブロッコリーソテー」や「マッシュポテト」「ほうれん草のクリーム煮」などお好みで、極上ステーキと共に味わってみてくださいね。



「エンパイア・ステーキハウス」の完成度を高めているのが、ワインリストの充実ぶりです。なんと約1800本を貯蔵できるというワインセラーには、ソムリエが厳選した幅広いワインセレクションがそろっています。

どのステーキにどんなワインを合わせるか、もし迷ったらお店のサーバーやソムリエに相談を。好みを聞いて、最適なワインを選ぶお手伝いをしてくれます。一流ステーキハウスならではのセレクションから、お気に入りを探してみて！

左から：「オールドファッション」、「エンパイア・マイタイ」、「モヒート」、「バージン・ピニャコラーダ」（各$20）

もちろんカクテルも種類豊富。目にも鮮やか、ハワイらしいトロピカルな一杯が、リゾート気分をさらに盛り上げてくれること、間違いなしです。お酒が弱い方にはノンアルコールのモクテルもあるので、ご安心を。

おいしいお食事とともに、きめ細やかなサービス、空間の心地良さも満喫できるレストラン。店内には個室もあるので、パーティーなどにもぴったりです。

サンセットタイムには、黄金色に輝く空と海も楽しめて最高です。16〜19時まではハッピーアワーもあるのでチェックしてみてくださいね。

金曜の夜はヒルトン・ハワイアン・ビレッジの花火も上がるので、とくに人気とのこと。事前に時間を確認して、早めのご予約をおすすめします。



■エンパイア・ステーキハウス・ハワイ

住所：イリカイホテル＆ラグジュアリースイート30F

TEL：808-777-3100

営業時間：16〜22時（ハッピーアワーは16〜19時）

定休日：なし



