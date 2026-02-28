「OMR」はなんの略？試験などで利用されている技術のこと！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「OMR」はなんの略？ 「OMR」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、試験の採点などに用いられるものです。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「Optical Mark Reader（光学式マーク読取装置）」を略した言葉でした！ OMRとは、紙のマークシートに鉛筆やペンで記入されたマークを光で読み取り、自動でデータ化・採点する機器のこと。 具体的には、機器に内蔵されている光センサが、マークシートのマーク（黒く塗られた部分）に直接光を当て、その反射を読むことでマークの有無を直接認識する技術のことです。 読み取り精度は99.99％を超えるため、主に国家試験や入試などのミスが許されない現場で広く利用されていますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『株式会社教育ソフトウェア』

ライター Ray WEB編集部