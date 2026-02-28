花粉や紫外線の影響が気になる…春先の敏感な肌を整えるケアアイテム8選

肌がゆらいでいる時は、何よりもバリア機能の強化が重要に。アグレッシブなケアは控え、鎮静と保湿を徹底し、肌状態を立て直して。2026年春夏ananモテコスメ大賞、スキンケア部門受賞の商品を紹介します。

バリア機能を強化してゆらぎにくい肌状態へ

紫外線や大気汚染物質などの外部刺激から肌を守り、内部の水分蒸発を防ぐ働きが角質層に備わる「バリア機能」。低下すると肌の水分が失われ外からの刺激も受けやすい状態になり、炎症などの原因に。

花粉や紫外線の影響が気になるこの時季、多い悩みが肌のゆらぎ。そもそも、ゆらぎ肌の定義とは？

「ゆらぎ肌とは、肌質ではなく、どんな人でも起こりうる、肌の状態です。外気の変化を受けた際に、肌が不安定になる状態が一時的に続くことを指します。最近は、過剰なスキンケアや、美容医療によるトラブルで、肌がゆらぎ、赤みに悩む人も増えているので、注意して」（ウォブクリニック中目黒総院長・郄瀬聡子さん）

肌がゆらいでいる時は、どんなケアをすべき？

「バリア機能が低下することで、外からの刺激を受けやすくなり、肌がゆらぎます。まずは保湿を徹底し、バリア機能を整えるケアを。肌に優しく使えるアイテムで、水分だけではなく乳液やクリームで油分を補うケアも必須です。炎症が起きている時は、CICAやグリチルリチン酸ジカリウムなど、抗炎症作用のある成分が配合されたもので鎮静を。バリア機能を育むには、セラミドやヒアルロン酸などが配合されたアイテムがオススメです」（ビューティサイエンティスト・岡部美代治さん）

教えてくれた人

郄瀬聡子

たかせ・あきこ ウォブクリニック中目黒総院長。肌についての正しい知識を丁寧かつ的確にアドバイスしてくれると、美容業界にもファン多数。数多くのメディアでも活躍中。

岡部美代治

おかべ・みよじ ビューティサイエンティスト。大手化粧品メーカーで研究や商品開発に携わり現職に。著書に『正しく知る・賢く選ぶ 美容成分大全』（ナツメ社）など。

赤み、肌荒れ…春先の敏感な肌を整えるスキンケアアイテム8選

1. CLINIQUE「モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム」

ゆらぎにくいうるツヤ肌になれちゃう 賞

肌荒れと乾燥の両面にアプローチ

2種の肌荒れ防止有効成分と、乳酸やビタミンC誘導体など10種の保湿成分をブレンドした、モイスチャー ドロップ カクテルを配合。角質層を整え、潤いが巡る肌へ。「角質ケアもできるので、肌表面がつるんと整ってツヤ感がアップ。翌日もふんわり柔らかな肌が持続」（ライター・真島絵麻里さん）。［医薬部外品］30ml \6,600（クリニークお客様相談室 TEL. 0570-003-770）

2. Kiehl’s「キールズ Rクリーム UFC」

突然の肌ダメージに集中アプローチ 賞

美を立て直し、力強い印象の肌へ

キー成分として、ダメージ保護で注目されるオートミールパワーを配合。バリア機能をサポートし、角質層の奥深くのダメージに速攻アプローチ。「ベタつきのない軽やかなテクスチャーで、乾燥して硬くなった肌にも心地よく浸透。肌がゆらぎがちな時にも安心して使える、お守りクリーム」（美容エディター＆ライター・松原彩さん）。50ml \5,280（キールズ TEL. 0120-493-222）

3. Dr.K「薬用ABC-GプレミアムクリームTA」

エイジングサインの加速要因を徹底ケア 賞

炎症老化に多角的アプローチ

毛穴やシミ、シワ、赤みなど、肌老化を加速させる要因である炎症老化に着目。W美白・シワ改善・抗炎症の有効成分をトリプルで配合。「これから気をつけていきたい、肌の老化にもアプローチできるクリーム。スフレパンケーキのようなふんわり軽いつけ心地も好み」（私立恵比寿中学・安本彩花さん）。［医薬部外品］30g \8,250 2/20発売（ドクターケイ TEL. 0120-68-1217）

4. IHADA「薬用うるおいローション（しっとり）」

ゆらぎに負けないもっちりすべ肌 賞

人気化粧水がリニューアル

Wの肌荒れ防止有効成分に加え、3つの複合保湿成分を新配合。肌荒れや乾燥、ニキビを予防し、繰り返しにくい肌をサポート。「ニキビが治りにくい私の肌を変えてくれたのがイハダ。抗炎症成分や高精製ワセリン配合で、肌コンディションを支えてくれます」（モデル、俳優・東咲月さん）。［医薬部外品］180ml \1,650＊編集部調べ 2/21発売（資生堂お客さま窓口 TEL. 0120-81-4710）

5. AYURA「インクリーゼ モイストミルク」

肌が不調の時にも優しく寄り添ってくれるで 賞

ゆらいでも自ら整う肌へ

絶妙な水分バランスで、肌に心地よくなじむ美容乳液。希少な保湿成分シラカンバ樹液が、角層のすみずみまで潤いを巡らせ、健やかに輝く肌をサポート。「ローズやジャスミンなどの花の香りに癒されながら、スーッと肌になじむ感覚を味わえ、ケアが楽しみに。ハリも実感」（美容エディター＆ライター・古屋美枝さん）。100ml \4,950 2/20発売（アユーラ TEL. 0120-090-030）

6. IGNIS「テンダー ピュア ローション」

潤いたっぷりのみずみずしい素肌へリーチ 賞

肌の不調を優しく改善

肌荒れ防止有効成分と、3種の厳選植物エキス配合。角層のすみずみまで潤いで満たし鎮静する薬用化粧水。「ややとろみのあるテクスチャーが、すっとなじんで後肌はもっちり。鎮静効果が高いから、花粉などで敏感に傾きがちな季節にも安心して使えそう」（美容ライター・岡井美絹子さん）。［医薬部外品］150ml \6,600 3/17発売（イグニス TEL. 0120-664-227）

7. IPSA「ME センシティブ n 2」

ゆらぎが気になる季節も前向きなケアをサポート 賞

敏感な肌のための高機能化粧液

独自コンプレックスの美容成分に加え、潤い保護成分キシリトールなどを配合。乾燥などでゆらぎがちな肌を多角的にサポート。「化粧水と乳液の間のような質感で、これ1本で抜群の保湿力。肌に潤いのバリアを張ってくれるような感覚で、これからの季節にぴったり」（俳優、モデル・碓井玲菜さん）。175ml \7,810※セット価格（イプサお客さま窓口 TEL. 0120-523-543）

8. DECENCIA「ディセンシアホワイト スパイク‐VC クリーム」

敏感な肌状態でも透明感を育めるで 賞

美白も敏感肌ケアもお任せ！

美白有効成分ビタミンC誘導体や、保湿成分グルタチオン、ハトムギ発酵液を配合。肌を守りつつほぐし、透明感をサポート。「ぷるんとみずみずしいジェルみたいなクリームが新感覚で気持ちいい。美白クリームの概念を超えるほど保湿力が高いところも魅力」（石橋里奈さん）。［医薬部外品］30g \6,600 3/10発売（ディセンシア）