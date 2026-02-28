「1日の楽しみなので」世帯年収500万円・72歳男性が“値上がり”しても欠かさず買っているもの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
▼神奈川県在住72歳男性世帯、1カ月の出費内訳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：個人事業主
・世帯年収：500万円
・貯蓄：1500万円
・住宅ローン：0円（固定資産税：月4万円）
・間取り：2LDK
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：1万円
・ガス代：2000円
・水道代：2000円
・車の維持費：1万円
男性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「牛肉を買う頻度が激減です。牛肉はオーストラリア肉も円安で高くなってほとんど買わなくなりました。買っても、切り落としなど安い肉がほとんどです。ましてや、国産牛肉はブロックで買うことはなく、切り落としをまれに買います」
牛肉の代わりに「豚肉のスライス」を買うのが中心となり、鶏肉そぼろの冷凍品や、たんぱく質補給に豆腐も代用しているそう。「鶏肉のモモ肉でなくてササミの購入も増えていますが、鶏肉も高くなっています」と、苦労がうかがえます。
男性は日本メーカーの「ミルクチョコレート」にステルス値上げを感じているといいます。
「あまりにも薄くなってしまい悲しい気持ちになって買うのをやめました」
男性は「食品会社の決算は増収増益で、株価も順調です。原材料が値上がりしていますが、消費者に価格転嫁しやすいという構造は、あまりに消費者をバカにしています」と、憤りすらも感じているようです。
男性はほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「コンサートには行かなくなりました。映画も年に1、2回しか行きません。コンサートが一人1万円近くに値上がりしたので、YouTubeなどの動画視聴で十分です」
娯楽すらも値上がりし、諦めなければいけない悲しい状況がうかがえます。
「正月には、いつもズワイガニを買って食べていましたが、カニの値段の高騰で今年は諦めました。雑煮や、おせちに入れるイクラや鮭も、不漁で値上がりしたので、これらも買うのをやめました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、男性は「コーヒーの粉」だけは削りたくないといいます。
「コーヒーも値上がりしていますが、朝のドリップコーヒーの味わい、香りだけが1日の楽しみなので、欠かさずコーヒーの粉は買っています」
値上がりで何かとお金がかかる食材。男性のように、一つひとつの食品について吟味し、家計において節約や出費を考えるきめ細やかさが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
「買う頻度を減らしました」今回紹介するのは、神奈川県に住む72歳男性の生活実態です。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：個人事業主
・世帯年収：500万円
・貯蓄：1500万円
・住宅ローン：0円（固定資産税：月4万円）
・間取り：2LDK
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：1万円
・ガス代：2000円
・水道代：2000円
・車の維持費：1万円
男性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「牛肉を買う頻度が激減です。牛肉はオーストラリア肉も円安で高くなってほとんど買わなくなりました。買っても、切り落としなど安い肉がほとんどです。ましてや、国産牛肉はブロックで買うことはなく、切り落としをまれに買います」
牛肉の代わりに「豚肉のスライス」を買うのが中心となり、鶏肉そぼろの冷凍品や、たんぱく質補給に豆腐も代用しているそう。「鶏肉のモモ肉でなくてササミの購入も増えていますが、鶏肉も高くなっています」と、苦労がうかがえます。
「コンサートには行かなくなりました」もちろん物価高による影響は家計だけではなく、スーパーやコンビニで販売されている商品にも及んでいます。販売される商品の価格は変わらないまま内容量が減っていく、いわゆる「ステルス値上げ」はSNSでたびたび話題になります。
男性は日本メーカーの「ミルクチョコレート」にステルス値上げを感じているといいます。
「あまりにも薄くなってしまい悲しい気持ちになって買うのをやめました」
男性は「食品会社の決算は増収増益で、株価も順調です。原材料が値上がりしていますが、消費者に価格転嫁しやすいという構造は、あまりに消費者をバカにしています」と、憤りすらも感じているようです。
男性はほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「コンサートには行かなくなりました。映画も年に1、2回しか行きません。コンサートが一人1万円近くに値上がりしたので、YouTubeなどの動画視聴で十分です」
娯楽すらも値上がりし、諦めなければいけない悲しい状況がうかがえます。
正月の食材も諦めて……また最近は、本当は食べたいのに、値段を見て泣く泣く棚に戻した切ない経験もあったそうで……。
「正月には、いつもズワイガニを買って食べていましたが、カニの値段の高騰で今年は諦めました。雑煮や、おせちに入れるイクラや鮭も、不漁で値上がりしたので、これらも買うのをやめました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、男性は「コーヒーの粉」だけは削りたくないといいます。
「コーヒーも値上がりしていますが、朝のドリップコーヒーの味わい、香りだけが1日の楽しみなので、欠かさずコーヒーの粉は買っています」
値上がりで何かとお金がかかる食材。男性のように、一つひとつの食品について吟味し、家計において節約や出費を考えるきめ細やかさが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)