グルメが魅力的だと思う「茨城県の道の駅」ランキング！ 2位「常総」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しの温もりに春の気配を感じる日が増え、家族や友人とおいしいものを探しにドライブへ出かけたい気分が高まっている人も多いのではないでしょうか。地域の名産品が集まる「道の駅」は、ドライブの休憩場所にとどまらず観光スポットとしても大きな役割を果たし、SNSやメディアでも頻繁に取り上げられにぎわいを見せています。
All About ニュース編集部は2月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う「茨城県の道の駅」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「名産のメロンを使ったメロンパンが有名で、焼き立てのメロンパンは絶品だから」（30代女性／大阪府）
「行列のできるメロンパンやさんやさつまいものスイーツ、メロンの時期にはたくさんのメロンが並ぶから」（30代女性／東京都）
「メロンパンや卵料理の専門店など、話題のグルメが豊富で、食べ歩きをするのが楽しそうだから」（30代女性／石川県）
▼回答者コメント
「日立港が近いため、流通をほとんど挟まない新鮮な魚が並びます。鮮度・価格・味のバランスが茨城トップクラスです」（50代男性／東京都）
「その日の朝に獲れた地魚をその場で焼いて食べる『浜焼き』が最高の贅沢だから」（30代男性／滋賀県）
「新鮮な海鮮が並んでおり、自分でネタを選んで作れる海鮮丼がおすすめです。牡蠣やハマグリなどを網で焼いて食べることもできるので、これも楽しいです」（30代男性／東京都）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う「茨城県の道の駅」を紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：常総（常総市）／31票2位は「常総（常総市）」でした。2023年にオープンした比較的新しい道の駅で、圏央道常総インターチェンジに隣接するアクセスの良さが魅力です。特産品の「さつまいも」や「メロン」をふんだんに使用したスイーツが充実しているほか、ボリューム満点の海鮮丼や、地元産のブランド肉を楽しめるレストランも人気を博しています。
▼回答者コメント
「名産のメロンを使ったメロンパンが有名で、焼き立てのメロンパンは絶品だから」（30代女性／大阪府）
「行列のできるメロンパンやさんやさつまいものスイーツ、メロンの時期にはたくさんのメロンが並ぶから」（30代女性／東京都）
「メロンパンや卵料理の専門店など、話題のグルメが豊富で、食べ歩きをするのが楽しそうだから」（30代女性／石川県）
1位：日立おさかなセンター（日立市）／98票1位は「日立おさかなセンター（日立市）」でした。日立港のすぐそばに位置し、市場のような活気あふれる雰囲気が特徴の道の駅です。最大の名物は、自分の好きなネタを選んでのせる「味勝手丼（みがってどん）」。新鮮な魚介類が手頃な価格で楽しめるほか、購入した魚介をその場で焼いて食べる「浜焼き」も体験でき、まさに海鮮グルメの宝庫といえます。
▼回答者コメント
「日立港が近いため、流通をほとんど挟まない新鮮な魚が並びます。鮮度・価格・味のバランスが茨城トップクラスです」（50代男性／東京都）
「その日の朝に獲れた地魚をその場で焼いて食べる『浜焼き』が最高の贅沢だから」（30代男性／滋賀県）
「新鮮な海鮮が並んでおり、自分でネタを選んで作れる海鮮丼がおすすめです。牡蠣やハマグリなどを網で焼いて食べることもできるので、これも楽しいです」（30代男性／東京都）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)