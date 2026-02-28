「ポケモン東京ばな奈 イーブイバッグセット」（税込 3980円）

　スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」は、3月1日（日）から、4年ぶりに復活した「イーブイ東京ばな奈」がトートバッグになった「ポケモン東京ばな奈 イーブイバッグセット」を、常設店舗や催事店舗で発売する。

【写真】モンスターボールの模様が!?　裏地もかわいいバッグの詳細

■お土産にぴったり

　今回発売される「ポケモン東京ばな奈 イーブイバッグセット」は、2種類のお菓子とトートバッグがセットになった期間限定のアイテム。

　『ポケモン』30周年を記念して登場するトートバッグは、「イーブイ東京ばな奈」のパッケージにそっくりなデザイン。使いやすさ抜群な長めの持ち手や広いマチが採用されたほか、黄色の裏地にはさりげなくモンスターボールの模様が施されている。

　また、ブレイクタイムに最適なお菓子「イーブイ東京ばな奈『見ぃつけたっ』キャラメルモフアート味 8個入」と「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」が入っており、お土産にもぴったりなセットとなっている。

　なお、販売期間は3月1日（日）から4月中旬までで、購入点数制限は1人3点まで。東京駅構内にあるグランスタ東京 1階 新幹線北のりかえ口前では、3月16日（月）〜4月5日（日）の期間、催事店舗を実施予定だ。