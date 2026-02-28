「イーブイ東京ばな奈」がトートバッグに！ お菓子付き限定セットが3．1発売
スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」は、3月1日（日）から、4年ぶりに復活した「イーブイ東京ばな奈」がトートバッグになった「ポケモン東京ばな奈 イーブイバッグセット」を、常設店舗や催事店舗で発売する。
【写真】モンスターボールの模様が!? 裏地もかわいいバッグの詳細
■お土産にぴったり
今回発売される「ポケモン東京ばな奈 イーブイバッグセット」は、2種類のお菓子とトートバッグがセットになった期間限定のアイテム。
『ポケモン』30周年を記念して登場するトートバッグは、「イーブイ東京ばな奈」のパッケージにそっくりなデザイン。使いやすさ抜群な長めの持ち手や広いマチが採用されたほか、黄色の裏地にはさりげなくモンスターボールの模様が施されている。
また、ブレイクタイムに最適なお菓子「イーブイ東京ばな奈『見ぃつけたっ』キャラメルモフアート味 8個入」と「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」が入っており、お土産にもぴったりなセットとなっている。
なお、販売期間は3月1日（日）から4月中旬までで、購入点数制限は1人3点まで。東京駅構内にあるグランスタ東京 1階 新幹線北のりかえ口前では、3月16日（月）〜4月5日（日）の期間、催事店舗を実施予定だ。
【写真】モンスターボールの模様が!? 裏地もかわいいバッグの詳細
■お土産にぴったり
今回発売される「ポケモン東京ばな奈 イーブイバッグセット」は、2種類のお菓子とトートバッグがセットになった期間限定のアイテム。
『ポケモン』30周年を記念して登場するトートバッグは、「イーブイ東京ばな奈」のパッケージにそっくりなデザイン。使いやすさ抜群な長めの持ち手や広いマチが採用されたほか、黄色の裏地にはさりげなくモンスターボールの模様が施されている。
なお、販売期間は3月1日（日）から4月中旬までで、購入点数制限は1人3点まで。東京駅構内にあるグランスタ東京 1階 新幹線北のりかえ口前では、3月16日（月）〜4月5日（日）の期間、催事店舗を実施予定だ。