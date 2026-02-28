「責任は感じていました」開幕３連敗の柏が今季初勝利！ 追加点の瀬川祐輔は試合後に何を語った？「個人的な気持ちもありますけど、とにかく…」
柏レイソルは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節でFC東京と敵地で対戦し、２−０で快勝。待望の今季初勝利を飾った。
序盤からボールを握ったアウェーの柏は、54分に垣田裕暉がヘディングでネットを揺らして先制。さらに82分には瀬川祐輔が追加点を挙げ、このままリードを守り切った。
昨季J１で２位の柏は、今季開幕から３連敗と苦しいスタートを切ったが、４試合目でついに初の勝点３を手にした。
試合後、勝利をほぼ決定づける２点目を決めた瀬川はフラッシュインタビューで、「ほっとしてる」と安堵の表情を見せた。
「３連敗している責任っていうのは、ベテランの選手という立場で責任も感じていました。今日は絶対に勝とうっていうチームの雰囲気は試合前からあった」
アウェーまで駆けつけたサポーターへの想いも口にした。「サポーターの皆さんにも、アウェーですけど勝利を届けれて、ほんとにうれしく思います」と語った。
この試合、今季初めてベンチスタートとなった瀬川。前半の戦況を「外から見ていて、あまりうまくいってない」「なかなか思いどおりな展開にはなってなかった」と分析。それでも「しぶとくゴール前固めて、無失点で終えれたっていうのは一歩成長だと思う」とポジティブな面を強調した。
67分からの途中出場で意識したことについては、「ベンチの選手がもう１個ギア上げて、複数得点取ろうっていうのは思ってた」と明かす。
「ゴールへ向かう姿勢とかランニングとか、そういう部分があってこそだと思う。ゴールに向かう姿勢は常に持とうというところは、考えて入りました」
そして82分、待望の瞬間が訪れる。自身のゴールシーンをこう振り返った。
「最近ゴール前で考えすぎることが多かった。でも（久保）藤次郎が優しいボールを出してくれたんで、とにかくワンタッチで振り抜こうと。で、まあそのこぼれ球が僕のとこ跳ね返ってきたんで、１本目よりもより冷静にコースを狙おうと思った。ボテボテでしたけど入って良かったです」
ここ３試合は追加点を奪えずに苦しんだ。それだけに、ゴール後の喜びはひとしおだったようだ。
「この追加点っていうのはなかなか取れないのが、この３試合だったんで。まあいろんな個人的な気持ちもありますけど、とにかくうれしかったです」
最後に、今後の戦いに向けて、「もちろん、選手としてスタートから90分、最後までピッチに立っていたい。もっと監督からの信頼勝ち取って、どんな立場でもチームに貢献して、これから全部勝って優勝争いに食い込めるように。もう１回課題を改善しながら勝って修正して、それを繰り返して、とにかく上位に食らいつきたいなと思います」と力強く意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
