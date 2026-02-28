◇オープン戦 ロッテ1―4西武（2026年2月28日 都城コアラのマーチスタジアム）

先発の西野が3回を2安打無失点と好投、初回に高部、藤原の1、2番コンビで1点を先制する幸先の良いスタートを切ったが、2番手の唐川が2回を5安打2失点、3番手の木村も毎回走者を背負い4回を6安打2失点と振るわず、逆転負けでオープン戦2連敗（1分け）となった。

サブロー監督は「そこまでは良かったんですけどね。そこからがちょっと…」と切り出し、「積極的なミスだったら、なんぼしてもらっても構わないんですけど、消極的なミスがちらほら見えたので、それは許したら、あかんなと思って。藤原はそれで替えました」と明かした。

3回1死一塁の場面で一塁走者だった藤原はスタートを切り、ポランコの中前打で一度は三塁を回りながら、戻ってアウトになり、6回に代打を送られた。指揮官は「彼も（まだ）レギュラーではないので。他にも（ポジションを）狙っている選手はいっぱいおるぞ、という…まあ、そんな感じです」と説明。期待が大きいからこそ厳しい姿勢で臨んだ。さらに「今は競争とうたってるんで、レギュラーは誰一人いないので。そこは容赦なく変えていきます」と断言した。