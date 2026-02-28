タレント上沼恵美子（70）が28日に放送されたMBSテレビの不定期特番「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。引き際について語った。

フリーアナウンサー有働由美子が、「本音」をお代にゲストを得意料理でもてなす同番組。お礼の“本音トーク”では、「芸能界いつまでやる？」の問いに応じた。

上沼は一口お茶を飲んだ後、「分からへん…」とつぶやいた。「今年10月、コンサートを10年ぶりにやることを決めたんです。フェスティバルホールで2DAYS」と説明。「それやって、そこでやめるかも分からへん」と語り、「え…」と有働を動揺させた。

「そこまで健康で、声も出して、動けて…っていうふうに保っていきますけど、そこで燃え尽きるかも分からんねえ」と想像し、「もう年も71歳ですからねえ。緞帳が下りたら、そこで終わるかも分からない」と吐露。「え…イヤだ！えみちゃんがおらんようになったら、誰が本音言うてくれるんですか」と大ファンの有働は思わず引き止めた。

「みんなそれ期待してますやん。いい子ばっかりになったテレビ界で、えみちゃんは言うてくれるわ！って。皆さんに応えるためにも一生、死ぬまで、100までは…とか（言ってほしい）」と懇願する有働に、「約束できないもん…そんなんムリムリ」と苦笑い。「私、数値悪いし…血糖値高いもん」と打ち明け、「血圧も高いし、糖尿の気があるし。父がそれで死んでますからね。でもそれは仕方がないし。大きな病気になったらその時考えようと思ってますし」と語った。

続けて「やっぱり人は必ず死ぬ。さあでもどんな死に方するねん、ってことですよね。これ課題ですわ」と人生の閉じ方についても触れた。「暗い課題と思うか分かりませんけど、そんなことないんですよ。だからコンサートもやるんです」と力説。「前向きなんですよ。きらびやかなライト浴びて、キュンって死にたいですね」と描いた。

「上沼さんはあるんですか、金箔のお墓がいいとか」と聞かれ、「ハハハハ…」と笑いながら「スワロフスキーがいい！」と返し、笑わせていた。