◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月28日 バンテリンD）

日本代表「侍ジャパン」は28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨む。試合前のフリー打撃では、前日に続き大谷翔平投手（31＝ドジャース）、鈴木誠也外野手（31＝カブス）、吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）のメジャー組3人がそろって登場。前日よりさらに多くのファンが試合前から詰めかけ大盛り上がりとなった。

午後5時25分ごろ、侍ジャパンメンバーの練習に沸いていた球場内が大きくどよめいた。ファンの視線の先には、ベンチ前にバットを持った大谷の姿があった。

吉田、鈴木、大谷がケージ裏に集結すると「大谷さ〜ん！」「誠也さん、こっち見てー」「吉田選手かっこいい」などの声が飛び交い「騒然。連日のフリー打撃競演で球場内は打球音が鳴り響くと「オオ〜っ！」の声が地鳴りのように響き続けた。

異次元の打撃音が響き渡ったファン歓喜の約15分間。大谷は5階席への特大弾含む29スイングで9発、最後に5階席に叩き込んだ鈴木は23スイング11発、吉田は21スイング11発と3人で計31発を叩き込んだ。

スタンドのファンだけでなく、両軍ベンチ前には見学者が続出。中には正座をしてスマートフォンで動画撮影する選手もいた。