27日、米フロリダ州ウェストパームビーチの空港で大統領専用機から降りるトランプ氏/Mandel Ngan/AFP/Getty Images

（CNN）米国のトランプ大統領は、イランにおける軍事作戦を「大規模かつ継続的」なものと表現し、イランが米国人の生命を危険にさらすのを防ぐことを意図していると述べた。

「米軍は、この極めて邪悪で過激な独裁政権が米国と我が国の中核的な国家安全保障上の利益を脅かすのを防ぐため、大規模かつ継続的な作戦を実施している」と、トランプ氏はビデオメッセージで述べた。「我々は彼らのミサイルを破壊し、ミサイル産業を根こそぎ壊滅させるつもりだ」

トランプ氏は、イランは昨年6月の米国による核施設への爆撃後、核開発計画の再構築に取り組んでいると指摘した。

トランプ氏はまた、ビデオメッセージの中で、イラン国内での軍事作戦の結果、米国人の命が失われる可能性があるとの認識を示した。

「イラン政権は殺戮を企てている。勇敢な米国の英雄たちの命が失われ、我々にも犠牲者が出てしまうかもしれない。戦争では往々にして起こることだ。しかし今回の我々の行動は現在ではなく未来を念頭に置いたものだ。それは崇高な使命に他ならない」とトランプ氏は語った。

さらに、米国は「この地域における米軍要員へのリスクを最小限に抑えるため、あらゆる可能な措置を講じてきた」と付け加えた。