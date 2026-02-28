NGT48大塚七海（25）が28日、ファースト写真集「七いろの青」（13日発売、税込3300円、KADOKAWA）の発売記念イベントを、紀伊國屋書店新潟店（新潟市）で開催した。

「お渡し会」は22、23日に東京で行ったのに続いて3度目。地元新潟での今回が最終になった。この日は午前10時を皮切りに3部構成で全部完売。自身初のソロイベントは「始まる前から今日で最後なのが本当に寂しかった。楽しい3日間だった」と話した。

すでに購入済みのファンからは感想を聞かされた。「皆さん喜んでくれていた。たくさんの方に届いたんだなと感じた」と温かい声を多くかけられた。

全編、新潟・佐渡でロケ。撮影に備え、ボディケアのために東京に通った。カジュアルなショットだけでなく、ドレス姿や、ビキニ、入浴中のカットにも挑戦するなど、今の自分を全力で表現した。

「表紙から最後のページまで、自分だけの本が完成したのは本当にうれしい」。同時に「自信を与えてくれる1冊になった。これからグループの顔になれるようにやっていきたい」と手応えを話した。

◆大塚七海（おおつか・ななみ）2000年（平12）11月7日生まれ、新潟市出身。18年に2期生としてNGT48に加入。24年に10枚目シングル「一瞬の花火」でトリプルセンターの1人に抜てきされた。25年発売の11枚目シングル「希望列車」ではダブルセンターの一角を務めた。24年の「第6回AKB48グループ歌唱力No・1決定戦決勝大会」で5位。特技はバドミントン、縄跳び、3点倒立。血液型A。