◆オープン戦 楽天３―５広島（２８日・倉敷）

広島・新井貴浩監督が９回の３本塁打に目を細めた。２点ビハインドの９回に先頭・佐藤啓、ドラフト１位・平川（仙台大）が２者連続本塁打で同点。なおも１死三塁から二俣が左翼へ決勝２ランを放った。一方、直前の８回の２失策とけん制死にも言及。同３位・勝田（近大）、育成ドラフト２位・岸本（四国ＩＬ徳島）の２人には失敗を成長の糧とすることを願った。

―９回に本塁打３本

「いい攻撃でしたね」

―去年はなかなかホームランが

「３本ともいいホームランでしたね。（佐藤）啓介も左ピッチャーの逆球のインサイド真っすぐだと思うけど、左ピッチャーからポール際で切れないようにホームランを打つのは、いいスイングをしないと、ああいうホームランにできないので。（平川）蓮のホームランも、右バッターがあそこ（右中間最深部）に入れるのは、なかなか難しい。しかも、逆球の外のボールぐらいまでいっていたんじゃないかな。あそこに入れるのは、なかなか見られない。二俣も追い込まれながら。ランナー三塁で（相手守備陣が）前進していた。追い込まれながら変化球をケアしながら、ケースバッティングしようと言ったのが、うまくスイングできたみたいな。たくさんのファンの人が来られてたので、良かったですね。ああやって喜んでもらえて」

―若手の成長を実感

「もちろん、もちろん。いつも言ってることと同じことになるんですけどね、去年まで１軍を経験していた若い選手が少しずつ力をつけてきているし。そこに、勝田も今日途中から出て２本（安打）ですからね。また新しい選手が入ってきて、いい競争ができてると思います」

―勝田は牽制死もあった

「あれはちょっとでもリードをしっかり取ろうといところ。まだルーキーなので、ミスというか失敗から学んでほしい。プロはああいうところも隙を逃さず突いてくるので。ルーキーだし、小言を言うところじゃないでしょ。失敗を恐れずにしっかりやってくれればいいんですけどね」

―８回の守備はミスが続いた

「ピッチャーのけん制（遠藤の一塁けん制悪送球）はダメなミスだと思いますけどね。岸本（遊撃でゴロを後逸）は…。ここはグラウンドが難しいので、独立リーグでもやったことない初めての球場で、軟らかいし、掘れるから。ミスはつきものだし、若い選手はミスを許されるのが特権だから。これがやっぱり、年数重ねてきた選手は、だんだんミスが許されなくなってくる。若い選手はミスをしても、成功しても、それは勉強」

―（４回無安打投球の）先発・森のピッチングは

「いいんじゃないですか。緩急も効かせていたし。いいんじゃないですか」