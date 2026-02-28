◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第４節 ＦＣ東京０―２柏（２８日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京は後半、柏のＦＷ垣田、ＭＦ瀬川にゴールを許し、０―２で完敗。２つのＰＫ勝ちを含む開幕３連勝と好調だったが、今季４戦目で初黒星を喫した。この試合ではＭＦ佐藤龍之介が初先発し、前半から好機をつくったが、後半は昨季リーグ２位の柏に押し込まれ、屈した。特別大会はＪ１の記録には残らないが、“クラブ初”の開幕４連勝達成とはならなかった。

＊ ＊ ＊

今季初の無得点で敗れた松橋力蔵監督は中継インタビューで「今日は我々の日ではなかった。悪いなりにも点数で上回る可能性のあった中で取れなかった。しっかりと自分たちを信じて、続けていくだけ」と振り返った。前半１７分には右からのクロスに反応したＦＷ長倉のシュートは左ポストにはじかれた。後半３９分にはＭＦ遠藤の折り返しからＭＦ橋本拳が飛び込むも、ゴール枠の左へ。終了間際にもＦＷ仲川、長倉がゴール前に迫ったが、ＧＫ小島の好守に防がれ、ゴールを割れなかった。