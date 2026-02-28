タレントの田村淳が２８日、都内で「大人の小学校」（扶桑社刊、税込み１６５０円）の発売記念記者会見に登場した。

２０２０年７月に田村がたち上げたオンラインコミュニティーの「大人の小学校」は、大人が新しい価値観に出会い、仲間と学び合うためのプラットフォーム。２５年１２月現在、１１００人以上が参加しており、本書はメインコンテンツとなる「特別対談」が収録。田村が「この人の視点は、誰かの人生を変える力を持っている」と感じたプロフェッショナルとの対話を厳選して掲載している。

“先生役”の中にはプライベートでも親交がある本田圭佑さんが登場。「本田さんは、サッカー選手っていう枠にとどまらずに、自分がやれること、挑戦の幅を広げている。人間として尊敬している」と明かし、授業の中では「壁にぶつかるんですけど、どうやって乗り越えていくかみたいなところは印象に残っていますし、小学校のゲストの中でも一番人が集まったような気がします」と振り返った。

田村自身も知らないことがあれば詳しい人に質問したり、先生として小学校に呼び、学び続けているが、「あたりを見渡したら学ぶべきことがたくさん転がっている。ハードルは低く、自分が知らないことを体感する気持ちで気軽に学んでほしい」と呼び掛けた。