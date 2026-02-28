山陽新幹線の「ハローキティ新幹線」が５月１７日の運転をもって運行を終了する。運行する西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）はこのほど、フィナーレイベント「Ｄｒｅａｍｙ Ｎｉｇｈｔ」を新下関駅で３月２８日に開催すると発表した。

ＪＲ西日本は「ハローキティ新幹線」について「これまでのご愛顧への感謝を込め、想い出を創るフィナーレ施策を展開しています。そのクライマックス企画として開催するのが、新幹線車内での夜間イベント『Ｄｒｅａｍｙ Ｎｉｇｈｔ』。舞台は今秋に山口デスティネーションキャンペーンを控える新下関駅です」としている。

「ハローキティ新幹線」は２０１８年６月に山陽新幹線で運行開始。同社は「８年間『地域をつないで結ぶ』という想いを乗せて走ってきたハローキティ新幹線のフィナーレを彩る特別な一夜を、ぜひお楽しみください」と伝えた。

「ハローキティ新幹線」の詳細は以下の通り。

▼日時 ３月２８日午後６〜９時（予定）

▼場所 新下関駅１番ホーム

▼参加条件 「ｔａｂｉｗａトラベル」での旅行商品購入が必要

▼発売 ｔａｂｉｗａ ｂｙ ＷＥＳＴＥＲ内「ｔａｂｉｗａトラベル」で３月９日から限定発売

▼協力 ＦＭ８０２、株式会社サンリオ

▼出演者 ハローキティ（ＤＪ衣装やドレス衣装のハローキティが登場）、ＳＣＡＮＤＡＬ（ＴＯＭＯＭＩ、ＭＡＭＩ、ＨＡＲＵＮＡ）

▼内容 ハローキティ新幹線車内を舞台に、各号車ごと異なるテーマで以下の特別コンテンツを展開

●Ｄｒｅａｍｙ Ｍａｒｃｈｅ（１号車）ハローキティ新幹線グッズが勢ぞろいする「ハロー！プラザ」特別版を展開

●Ｄｒｅａｍｙ Ｃｈａｎｃｅ（２号車）株式会社サンリオのハローキティによるスペシャル抽選会を開催し、ゲームを通じてハローキティとふれあいながら景品が当たるチャンス

●Ｄｒｅａｍｙ ＶＩＰ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ（２号車）３組限定のＶＩＰプログラム。ＤＪハローキティが特別なおもてなしで迎える

●Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ × ＦＭ８０２ “Ｄｒｅａｍｙ Ｔａｌｋ”（６号車）ハローキティと大阪の音楽系ラジオ局ＦＭ８０２のＤＪ高樹リサが、ハローキティ好きのアーティスト・ＳＣＡＮＤＡＬをゲストに迎え、スペシャルトークショーを開催

●ＤＪ Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ “Ｈａｐｐｙ Ｂｅａｔ”（８号車）ＤＪハローキティによるＤＪライブを開催し、ダンスミュージックに包まれる一夜限りのライブ空間を演出