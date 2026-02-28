小学館は2月28日、漫画『常人仮面』の原作者起用をめぐって重大な瑕疵があったとして、謝罪する声明を発表した。

声明によると、漫画『堕天作戦』の作者である山本章一氏が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載を中止していた。

しかし、それにもかかわらず、マンガワン編集部では、同氏が別のペンネーム「一路一」に変更して、新連載『常人仮面』の原作者として起用していた。

小学館は「本来は起用すべきではなかった」としたうえで、「性加害、性搾取、あらゆる人権侵害は決して許されるものではありません」との認識を示した。

さらに、今回の件について、原作者の起用判断および確認体制に重大な瑕疵があったとし、「会社として管理監督責任を問われる重大な事案であり、人権・コンプライアンス意識の欠如があったと認識しております」としている。

●編集者による和解協議を含む関わり方など解明へ

再発防止策として、弁護士を加えた調査委員会を立ち上げ、連載開始の経緯や編集者による和解協議を含む関わり方など、事実関係および原因を迅速に解明するとしている。その後、調査内容の報告、厳正な処分、再発防止策の策定・履行をするとしている。

そのうえで、同社は「この度の件に関しましては、何よりもまず、被害に遭われた方を慮るべきでした。その心情に寄り添わなかったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

さらに、『常人仮面』の作画を担当する鶴吉繪理氏や、同社各媒体で執筆する作家、関係各所に対して「これまでの信頼を裏切り、大変なご心配とご迷惑をおかけしていることを深くお詫び申し上げます」と表明。

小学館の作品を愛読してきた読者に対しても改めて謝意とお詫びを示した。